La domanda sorge spontanea e ce l’hanno posta alcuni lettori. ” Devo andare nelle Marche per lavoro? Che succede? Mi bloccano? Lì o quando torno?”.

E ancora:” …Siamo pendolari e lavoriamo tutti i giorni in Puglia, poi torniamo a Matera.Che succede?” .

Se non siamo alla possibile caccia all’untore di manzoniana memoria bella frase di reminiscenza liceale) poco ci manca.

E allora precisiamo che in Basilicata non ci sono restrizioni alla mobilità. Ma potrebbe essercene nelle regioni in cui ci si reca per vari motivi. Per cui occorre informarsi in loco e guardarsi intorno,contattando i numeri verdi delle task force regionali, magari tendendo occhi e orecchie tese , e rispettando le prescrizioni decalogo ministeriale.

Naturalmente occhio a contatti da filiera di quanti, per un motivo o per un altro, provengono da zona rossa o embargata.

Quanto a Matera, aldilà delle imbecillate di campanile, non ci sono zone off limits.

Qualcuno come Vito vorrebbe erigere le colonne d’Ercole a Venusio. Noi le erigeremmo su un altro versante del Basento…