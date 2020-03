Così proprio non va. Serve maggior attenzione nella comunicazione della task force regionale sui casi rilevati e sulla loro effettiva entità, che non puo’ essere generica. Altrimenti si ingenerano equivoci e preoccupazioni. Tutto questo dopo la segnalazione del quarto caso di positività al tampone da corona virus , che già sabato sera era stata indicata nel ” passaparola dei social” come riferita a una donna infermiera di Montescaglioso, confermata sui social dal sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, di una infermiera di 48 anni in servizio presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Madonna delle Grazie. La donna è a casa, asintomatica,si trova in isolamento domiciliari e i famigliari non sono stati contagiati. Lo stesso per i colleghi. Smentite che la donna si sia stata al Nord. Ma nulla si sta dove sia stata contagiata. Apprensione inevitabile per la ridda di voci sparsa in paese e sui social, con il povero sindaco in evidente imbarazzo, che ha adottato tutte le misure del caso e ha deciso di dire le cose come stanno e che altri avrebbero dovuto fare. Dalla task force, nella mattinata di domenica, nulla sul caso di specie (una persona del materano) ma l’annuncio di una sanificazione del reparto di rianimazione. E allora? Tra l’altro anche la scorsa settimana la comunicazione era stata carente ed equivoca con la notizia di uno dei due pazienti del Madonna delle Grazie, ospitati nel reparto di malattie infettive, trasferito in rianimazione. Tanto che alcuni siti web hanno indicato il Prefetto di Matera oggetto del provvedimento. Indicazione errata e frutto dei limiti detti di sopra. Non la buttiamo sul campanile. Sarebbe deleterio. Ma son due volte che la cosa colpisce il Madonna delle Grazie, svuotato gradualmente di funzioni a causa di una riorganizzazione più politica che sanitaria, a vantaggio di altra struttura regionale. E purtroppo, speriamo che non accada, non c’è il due senza il tre…

I comunicati della task force di sabato

Emergenza Covid-19, analizzati 10 tamponi, uno è positivo

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza nella giornata odierna ha analizzato 10 tamponi dei quali 9 sono risultati negativi al Covid-19 e uno positivo. Il tampone positivo riguarda una persona del Materano.

Lo rende noto la task force regionale.

E quello di domenica mattina

Coronavirus, sanificato reparto rianimazione ospedale di Matera





Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo legate all’emergenza Coronavirus, nella tarda serata di ieri sono state eseguite le operazioni di sanificazione del reparto di rianimazione dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Dei due pazienti non affetti da Covid-19 presenti in reparto, uno è stato trasferito in chirurgia dell’ospedale di Matera e l’altro alla rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza. Il reparto di rianimazione dell’ospedale di Matera è pienamente operativo. Lo rende noto la task force regionale.