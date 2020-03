L’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” ringrazia quanti stanno operando in prima linea per contenere l’epidemia da coronavirus, dai medici/infermieri agli addetti alla Croce Rossa e al pronto intervento, dalle Forze dell’Ordine alla Protezione Civile, dai farmacisti agli addetti ai supermercati e agli altri esercizi commerciali rimasti aperti, dai volontari per le consegne a domicilio.

Nel contempo fa presente che, a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020, l’attività dell’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” ha adottato il lavoro a distanza per i suoi operatori. È possibile contattare, in caso di aiuto l’Associazione chiamando il numero 3664487510 o scrivendo all’indirizzo basilicatafamiglie@gmail.com.