Confronto e collaborazione pagano soprattutto quando si ha a che fare con situazioni di emergenza, che impongono di rafforzare comunicazione, informazioni, relazioni e utilizzare tanto buon senso e buone pratiche per non creare allarmismi, perdite di tempo e di risorse. Ed è quello per fronteggiare l’emergenza da coronavirus che, dopo le inevitabili ‘’sbavature’’ gestionali della fase di avvio, sta trovando soluzioni e pratiche accettabili nel Bel Paese. Non mancano specificità ed esigenze diverse, da zona a zona, ma ormai l’organizzazione sta migliorando e ognun sta facendo la propria parte. E così domani, 4 marzo, presso la Asm di Matera si parlerà di nuovi scenari epidemiologici anche da aree non sottoposte a cordone sanitario. Nel comunicato diffuso dalla Fimmg l’ampia casistica tematica che sarà oggetto di confronto con una sintesi del protocollo operativo.

CS: incontro di tutti gli operatori sanitari della ASM

sulla gestione condivisa dell’emergenza coronavirus

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 15

Auditorium Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

In anticipo rispetto alla segnalazione del primo “caso probabile” di infezione da coronavirus in Basilicata (per la conferma ufficiale bisognerà attendere il responso dell’Istituto Superiore di Sanità) l’Azienda sanitaria del materano, in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Matera, ha convocato per il giorno 4 marzo alle ore 15 presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera tutti gli operatori sanitari (medici di famiglia e pediatri, medici della continuità assistenziale e medici ospedalieri) per condividere le modalità di gestione dei casi sospetti di infezione da covid-19.

Tra i temi in discussione, nel nuovo scenario epidemiologico che vede pazienti infetti provenienti anche da aree non sottoposte a cordone sanitario (zone rosse), ci saranno:

– l’individuazione dei soggetti da porre in quarantena,

– le indicazioni per i pazienti da sottoporre a test diagnostico (al momento previsto solo per i pazienti sintomatici),

– le modalità pratiche per la richiesta dei test diagnostici (la maggior parte dei quali finora eseguiti nella provincia di Potenza, molti di meno in quella di Matera)

– le misure da adottare per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, oggi tra le principali categorie a rischio di infezione.

Le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera hanno messo a disposizione degli operatori sanitari una mail aziendale per l’emergenza coronavirus alla quale andranno inoltrate le segnalazioni dei pazienti asintomatici/paucisintomatici provenienti dai comuni a rischio:

covid19@aspbasilicata.it (UOC di Igiene e Sanità pubblica ASP)

covid19@asmbasilicata.it (UOC di Igiene e Sanità pubblica ASM)

– Sintesi delle procedure operative elaborate per ciascuna tipologia di paziente da parte della Task force regionale

