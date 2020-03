L’Alleanza delle Cooperative Italiane di Basilicata condivide l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani per ricordare le vittime del coronavirus ed esprimere solidarietà alle comunità più duramente colpite dall’epidemia. Per questo invitiamo tutte le cooperative che in questi giorni stanno continuando le loro attività a manifestare la propria adesione, facendo osservare a tutti i soci e ai lavoratori, in concomitanza con i Sindaci di tutto il Paese, un minuto di silenzio domani alle 12.00 .Il presidente dell’Alleanza delle Cooperative di Basilicata, Giuseppe Bruno, anche a nome dei Co-presidenti Innocenzo Guidotti e Giuseppe Nicola Crocco, sottolinea come sia un atto dovuto e i soci delle cooperative vogliono rendere omaggio a tutte le vittime dell’epidemia e far sentire la propria vicinanza alle loro famiglie.“E’ per il ruolo fondamentale svolto dalle cooperative nei territori, dove sono profondamente radicate, e per la vicinanza alle comunità nelle quali operano che i nostri soci sentono tutta la preoccupazione e i disagi ancor di più perché impegnate a svolgere servizi di comunità che rientrano tra quelle considerate essenziali” E’ quanto afferma il presidente Bruno che poi aggiunge: “ le nostre cooperative, i nostri soci, continuano a contribuire, per quanto possibile, ad assicurare un regolare ed ordinato svolgimento della vita quotidiana dei loro utenti, dei cittadini”.Il momento di tributo promosso dai Sindaci diventa per questo anche il nostro momento di tributo. E l’occasione questa, per ringraziare tutti gli Amministratori e tutti i nostri per il difficile lavoro che stanno svolgendo sul campo per cercare di dare risposte ai problemi concreti dei cittadini.