Prima o poi il corona virus influenzale, noto come covit 19, avrebbe dato il segnale della sua presenza anche nella Città dei Sassi e così è stato. Il prefetto Rinaldo Argentieri positivo e ricovero precauzionale in ospedale. Ma si seguono a quanto pare altri casi. Si tratterebbe di due docenti dell’Università di Basilicata, al momento a casa. Si attende, come è giusto che sia l’ufficialità delle autorità sanitarie, anche per smentire facili illazioni su contatti avvenuti in quel posto o in quell’altro contesto. Precauzioni tante, ma evitiamo allarmismi da ”lazzaretto” manzoniano o da ‘dagli all’untore” come capitò al povero Renzo. Le norme e le raccomandazioni del decreto della presidenza del consiglio dei ministri parlano chiaro. Il Comune di Matera ha chiesto , opportunamente – con una nota inviata alle associazioni di categoria- la chiusura temporanea e fino al 3 aprile di discoteche, ludoteche, palestre e di altri luoghi di incontro, laddove non è possibile il rispetto delle distanze minime tra le persone. Il Questore l’altra sera ha vietato lo svolgimento di feste in locali pubblici. Un invito al massimo senso di responsabilità. E così anche nel bar della Casa Comunale si accede cinque persone per volta. Un esempio concreto di prevenzione e di rispetto delle normative.

LE DISPOSIZIONI DEL COMUNE

COVID-19, stop a mercati e chiusura degli impianti sportivi comunali

In conformità con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per la prevenzione ed il contenimento del contagio da virus COVID-19 il Sindaco di Matera ha disposto la chiusura del mercato settimanale di Via Granulari (Zona Paip 2) dal 7 al 28 marzo 2020. Analogamente sono sospesi i mercati rionali infrasettimanali nelle giornate in cui sono previsti.

La misura si è resa necessaria per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (1 metro) prevista dal decreto.

Disposta anche la chiusura degli impianti sportivi comunali ed il blocco delle iniziative e delle manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune.

Inoltre, in una lettera indirizzata alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigianali, commercianti e degli artigiani, il Sindaco ha fatto presente che, in base alle segnalazioni della Questura di Matera, alcune sale da ricevimento, discoteche o locali di intrattenimento di vario genere non avrebbero sospeso “gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

“Pur consapevole delle ricadute negative sull’economia del settore – ha scritto il Sindaco – invito le associazioni a sollecitare i propri associati all’osservanza delle disposizioni del Decreto e a sospendere tutti gli eventi in corso o programmati fino al 3 aprile prossimo”.

E I PROVVEDIMENTI DI UNIBAS

Comunicato stampa

Due docenti dell’Università della Basilicata sono risultati positivi, con lieve sintomatologia, al tampone Covid-19: i due docenti sono attualmente in osservazione domiciliare continua, i casi sono stati presi in carico e sono monitorati in sicurezza dalle competenti autorità sanitarie, che hanno avviato altresì la prevista indagine epidemiologica. Per garantire le condizioni di sicurezza, l’Ateneo provvederà alla completa sanificazione degli ambienti in tutte le sue sedi, così come concordato con l’Asp. A tale scopo l’Ateneo resterà chiuso dalle ore 14.00 di oggi (venerdì 6 marzo 2020) fino a mercoledì 11 marzo 2020 compreso. L’Autorità Sanitaria locale, nella persona del Direttore Sanitario, è parte integrante del Comitato emergenza Coronavirus di Ateneo, che continuerà ad operare, e provvederà a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori decisioni sui canali ufficiali dell’Unibas.