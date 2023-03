Cordoglio per tragica morte del pilota di Montalbano Jonico Giuseppe Cipriano

Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono i due piloti morti nella tarda mattina di oggi dopo essersi scontrati durante un’esercitazione militare a Guidonia, per cause ancora da accertare. I due velivoli sono precipitati entrambi dopo essersi toccati in volo con uno dei due che ha perso un’ala. Uno in aperta campagna e l’altro tra le abitazioni, con il pilota di quest’ultimo che con una manovra disperata ha evitato la strage. Cordoglio e sgomento per il tragico evento li esprime il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese che scrive: “Una notizia che non avrei mai voluto avere: una delle due vittime del terribile incidente aereo avvenuto a Guidonia, in provincia di Roma, è purtroppo il nostro concittadino Giuseppe Cipriano, ragazzo generoso, riservato e dal cuore nobile, orgoglio di noi montalbanesi”. “Il tenente colonnello, in servizio presso il sessantesimo stormo dell’Aeronautica – ha sottolineato Marrese – avrebbe compiuto una manovra per evitare che il velivolo da lui guidato finisse sulle case: una manovra eroica, quella del caro Giuseppe che, salvando la vita di tante persone, ha deciso di sacrificare la sua. Alla mamma Ginetta, al padre Peppuccio, ai fratelli Mario e Alessio, a tutti i suoi familiari, le mie condoglianze e quelle dell’intera comunità di Montalbano Jonico”, ha concluso il primo cittadino jonico.”

“Ha chiesto aiuto dopo essere precipitato tra le case. -scrive Il Messaggero– Prima però aveva evitato una strage, riuscendo a compiere una manovra in grado di salvare chissà quante vite. Poi però il suo aereo ha preso fuoco e lui è morto. È il tragico destino di Giuseppe Cipriano, uno dei due piloti degli aerei di addestramento militare che stamattina si sono scontrati in volo a Guidonia e sono precipitati, uno in un campo e l’altro tra le case in via delle Margherite. Si tratta di un vero e proprio eroe: quando ha capito che stava andando a schiantarsi, ha evitato di colpire le case riuscendo a scontrarsi nell’unica via possibile. Lo ha fatto precipitando su un’auto, che è andata in fiamme. I residenti hanno sentito le richieste di aiuto del pilota, per i soccorsi però non c’è stato nulla da fare. A centro metri dal luogo della tragedia c’è un asilo nido.”

Classe 1975, Giuseppe Cipriano era Tenente Colonnello del del 60esimo Stormo di Guidonia. Era entrato nell’Aeronautica militare nel 1996, e nel 60esimo Stormo di Guidonia aveva ottenuto la carica di pilota istruttore di volo. All’attivo aveva 6mila ore di volo, effettuate anche al di fuori dell’Italia. Molto esperto (con all’attivo 2600 ore di volo, era entrato nell’Aeronautica militare nel 1999) anche il suo sfortunato collega Marco Meneghello, nato nel 1977 e originario di Legnago, in provincia di Verona, che come Cipriano faceva parte del 60esimo Storno di Guidonia.

Il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la morte dei due militari dell’Aeronautica avvenuta oggi in un’incidente: “Certo di interpretare i sentimenti dell’intera comunità regionale, esprimo il profondo cordoglio per la morte dei due militari italiani dell’aeronautica militare che sono deceduti oggi a causa di uno scontro fra i velivoli nei cieli di Guidonia. Alle famiglie del lucano Giuseppe Cipriano, tenente colonnello originario di Montalbano Jonico, del maggiore Marco Meneghello ed all’Aeronautica Militare rivolgo le più sentite condoglianze a nome del governo regionale della Basilicata“.