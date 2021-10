Sante Copponi è il nuovo prefetto di Matera, subentra a Rinaldo Argentieri destinato a Ferrara guidata dal materano Michele Campanaro trasferito a Potenza. Il neo rappresentante di Governo è stato nominato dal ministro degli Interni, dopo aver svolto le funzioni di prefetto vicario presso la Prefettura di Pesaro-Urbino. Al neo prefetto Copponi e al prefetto Rinaldo Argentieri, che ha guidato la Prefettura di Matera in una fase difficile come quella dell’epidemia da covid 19 e la fase della ripresa gli auguri di buon lavoro.



LA BIOGRAFIA DI COPPONI

⦁ Nato 11 marzo 1959 a Pievebovigliana (MC)

⦁

⦁ Dal 1° luglio 1988 al 27 settembre 2006 ha prestato servizio presso la Prefettura di Macerata con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto fino al 1° maggio 2002 e di Capo di Gabinetto fino al 27 settembre 2006 ;

⦁ Con decorrenza 28 settembre 2006 è stato trasferito alla Prefettura di Piacenza dove ha svolto gli incarichi di Dirigente Area II° (Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali) e Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale , Dirigente dell’area I°( Ordine e Sicurezza Pubblica ) e Dirigente del Sportello Unico Immigrazione . Nel periodo in esame ha coordinato il tavolo tecnico per la realizzazione del Portale Territoriale della Pubblica Amministrazione della Provincia di Piacenza ;

⦁ Con decorrenza 21 ottobre 2008 è stato trasferito alla Prefettura di Macerata dove ha svolto gli incarichi di Dirigente dell’Area II° e dell’Ufficio Elettorale Provinciale , Dirigente dell’Area I° e coordinatore del Gruppo Interforze per l’attuazione delle misure di prevenzione nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle ditte impegnate nella realizzazione della “ Grande Opera .Quadrilatero . Asse viario Marche Umbria “ . Nello svolgimento della suddetta attività è stato il promotore dell’atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 novembre 2002 tra la Prefettura di Macerata , la quadrilatero Marche –Umbria Spa e la Società di Progetto “ Val di Chienti S.c.p.a “per la verifica della qualità del calcestruzzo impiegato nella realizzazione del Maxi Lotto nr 1 della Grande Opera summenzionata .Detta iniziativa è stata considerata come “ best pratice ” nella delibera CIPE nr 58 del 3 agosto 2011 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , serie generale nr 3 del 04.01.2012 ;

⦁ Con decorrenza 1° giugno 2012 è stato trasferito alla Prefettura di Fermo dove ha svolto l’incarico di Vice Prefetto Vicario e Dirigente Reggente Area I;

⦁ Con decorrenza 22 maggio 2014 è stato trasferito alla Prefettura di Pesaro e Urbino dove ricopre l’incarico di Vice Prefetto Vicario;

⦁ Dal 1 gennaio al 31 marzo 2019 ha svolto la funzione di Vice Prefetto Vicario in s.v