Coppia di lucani coinvolta in incidente automobilistico sulla Torino-Milano

In un grave incidente, con quattro vittime, al confine tra Piemonte e Lombardia sull’autostrada Torino-Milano, sono rimasti coinvolti anche due lucani. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeout 207, guidata da Egidio Ceriani, ottantunenne di Cerano (in provincia di Novara), che è deceduto, avrebbe imboccato contromano l’autostrada scontrandosi contro la Peugeot 2008 su cui viaggiavano quattro persone mentre due auto in precedenza erano riuscite ad evitarlo. Nell’impatto sono morti Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro, tra i più importanti collezionisti e creatori di Barbie al mondo. Nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la stessa Mattel e che si occupa di creare Barbie costumizzate, una delle quali è stata venduta nel 2015 in un asta di beneficienza a 15mila euro. Con loro viaggiavano il trentasettenne Amodio Giurni, nato a Potenza ed ora impiegato al banco Bpm, e la moglie Silvia di un anno più giovane, unica sopravvissuta ed ora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. Ha traumi al torace e fratture a una gamba e a un braccio. È stata intubata, e le sue condizioni sono gravi, ma non sembra in pericolo di vita. Il Sindaco di Tito Fabio Laurino ha preannunciato il lutto cittadino per i giorni dei funerali di Amodio.

