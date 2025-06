Coppia di Bisceglie muore in incidente stradale vicino Roma

Rientravano a Bisceglie (Bari) dopo la laurea di una delle loro figlie a Roma le due vittime di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla autostrada A1 all’altezza del bivio per la diramazione Roma Sud: sono Emanuele Cosmai, di 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, entrambi di Bisceglie. Insieme a loro in auto viaggiavano una delle loro figlie, e un carabiniere collega dell’altra figlia della coppia che sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale in elicottero. Anche il conducente del furgone con cui si è scontrata l’auto a bordo della quale viaggiavano le vittime è rimasto ferito. Immediato il cordoglio del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano che in un post ha scritto: “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini in un incidente stradale a Roma. Un’altra terribile tragedia della strada strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia. Ai familiari, ai parenti, agli amici, la nostra vicinanza, il nostro abbraccio più caloroso nell’auspicio che possa sostenerli in questo momento così delicato e difficile. Ai feriti, il nostro augurio di guarigione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.