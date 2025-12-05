Convocate 2 sedute del Consiglio Comunale: una per il “Toto presidente” e l’altra per Matera 2026

Sono state recapitati due avvisi di convocazione, per altrettante sedute consiliari, ai Consiglieri comunali di Matera. Il primo è per le ore 17:30 di martedì 9 dicembre 2025 (ed eventualmente in 2^ convocazione alle ore 17:30 di venerdì 12 dicembre 2025). Sostanzialmente per il completamento degli argomenti non discussi nella seduta consiliare del 28/11/2025 e per, in primis, vedere se si riesce a risolvere il busillis della elezione di Augusto Toto alla presidenza della massima assise cittadina. Infatti, l’Ordine del Giorno è il seguente: “1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025); 3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025); 4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Crisi idrica regionale e governance di Acquedotto Lucano S.p.A. – Rafforzamento del ruolo del Comune di Matera”- (Prot. n. 0116645/2025 del 06.11.2025); 5. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Rubino, avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”; 6. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”; 7. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025); 8. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Bennardi, avente ad oggetto: “Sostenere e attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio contro la violenza di genere e qualsiasi forma di violenza. Adesione all’iniziativa ANCI sulle buone pratiche in tema di parità e violenza di genere” – (Prot. n. 0117535/2025 del 10.11.2025).”

Il secondo avviso, invece, è per le ore 17:30 di lunedì 15 dicembre 2025 (ed eventualmente in 2^ convocazione alle ore 17:30 di giovedì 18 dicembre 2025) per continuare e concludere il dibattito aperto in sedute precedenti su Matera 2026. Infatti, l’unico punto all’Ordine del Giorno è il seguente: “1. Dibattito avente ad oggetto: “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026: confronto e coinvolgimento del territorio nella co-progettazione e co-programmazione delle attività culturali” e relativi ordini del giorno.” Ambedue le sedute si svolgeranno presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio e si assicura che verrà “garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”