Convegno internazionale delle donne in occasione del G7delle Pari Opportunità.

Ultimo giorno di lavori per il convegno internazionale delle donne in occasione del G7 delle Pari Opportunità.

Di seguito il programma dell’ultima giornata:

6 OTTOBRE

09:00 Registrazione Sala Consiliare

9:30 Presentazione della campagna sul Gender Apartheid

9:45 Presentazione della bozza di dichiarazione della Conferenza per il G7

e in vista di Pechino+30

10:30 Discussione del panel

11:30 Conclusione

11:30 – 12:00 Coffee Break

Workshop Sala consiliare della Provincia

Ore 15:45-16:15

Organizzato da Caritas Diocesana di Matera-Irsina

“Filiae animi: storie di donne tra Luce e ombre.”

Relatrici: Nicolina Parrulli, Anna Maria Cammisa, Giuseppina Veglia

Ore 16:30-17:00

Organizzato da MOICA Basilicata

Creatività al femminile e strumenti di reinserimento lavorativo delle donne

Relatrici: Alba dell’Acqua, Jenny Visceglie

Ore 17:00-17:30

Organizzato da FIDAPA BPW Italy sezione Matera

Premio Eccellenza Donna – Città dei Sassi – 1a Edizione

Ore 17:30 -18:30

Organizzato da ANDE e Stati Generali delle donne della Basilicata

in collaborazione con FIDAPA Matera

La democrazia paritaria: creare le condizioni per promuovere, sempre di più, le donne nei luoghi

della decisione e della rappresentanza e nelle reti di servizi per favorire la lotta contro la violenza

sulle donne, per il recupero degli uomini maltrattanti, l’imprenditoria femminile e la sostenibilità.

MATTINA

POMERIGGIO

Apertura dei Lavori: Maria Anna Fanelli , Consigliera Nazionale Ande, Referente regionale

Stati Generali Donne per la Basilicata e Angela Maria Bitonti , Presidente Fidapa Matera

È prevista la partecipazione di:

Domenico Bennardi , Sindaco della città di Matera

Tiziana D’Oppido , Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Matera

Caterina Rotondaro Referente , Rete Donna del Comune di Matera

Simona Lanzoni , Vice Presidente Fondazione Pangea Onlus

Massimo De Fino , Direttore Generale Crob

Interventi:

Le donne elette in Basilicata: percorsi, azioni e testimonianze privilegiate.

Presentazione del Protocollo d’Intesa Anci/Ande

Andrea Bernardo , Presidente Anci Basilicata

Viviana Verri , Consigliera Segretaria dell’U icio della Presidenza del Consiglio

regionale della Basilicata, già Sindaca di Pisticci

Anna Cantisani , Sindaca di Calvello

Maria Anna Fanelli , Consigliera Nazionale Ande,

Referente regionale Stati Generali Donne per la Basilicata.

Gerardo Larocca , Sindaco di Brindisi di Montagna

Ernesta Risucci , Presidente Circolo Culturale femminile di Palazzo San Gervasio.

L’imprenditoria anche femminile in Basilicata

Angelo Chiorazzo , Vice Presidente del Consiglio della Regione Basilicata

Roberto Cifarelli , Presidente della Seconda Commissione regionale della Basilicata Antonio

Sanfrancesco , Presidente Filef, esperto imprenditoria femminile

Grazia Del Corso , funzionaria Camera di Commercio di Potenza, socia Ande Potenza

Presentazione del progetto e della Delibera istitutiva della “Rete Città delle Donne”

degli Stati Generali Isa Maggi Referente nazionale Stati Generali delle Donne

Workshop nella sala della vicepresidenza

Ore 15:00

Organizzato dal club Zonta International di Matera

Empowerment di genere in Basilicata

Relatrice: Lucia Pangaro – Presidente Zonta International Club di Matera

Un quadro a tinte multicolori

Relatrice: Luisa Lacava – Pediatra

Dal sociale alle politica

Relatrice Maria Giovanna Merlo – Direttrice di filiale Poste ed ex Amministratrice Comunale

Testimonianza amministrativa ed elettiva