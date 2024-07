Convegno “Innovare per Educare: 25 Anni di esperienza con la Coop Il Puzzle”

“Innovare per Educare” è il titolo dell’evento che si svolgerà il giorno 20 luglio alle ore 10,30 presso Hotel del Campo a Matera, promosso dalla Cooperativa Il Puzzle.

Una giornata importante per la Cooperativa, dedicata alla condivisione dello stato dei servizi 0/6

in Basilicata e le sue prospettive con uno sguardo nazionale attraverso il Consorzio CGM e Consorzio

PAN, per dare avvio alla prima valutazione di Impatto per i servizi educativi in Basilicata ad opera della cooperativa Il Puzzle.

L’evento si inserisce nella celebrazione dei 25 anni della Cooperativa dalla sua costituzione che ad oggi accoglie circa 600 bambini nei servizi e oltre 120 persone che vi collaborano. Persone che con competenza, motivazione e impegno, si prodigano per offrire ai bambini luoghi di crescita educativa e servizi accessibili alle famiglie in ogni comunità, dalla più grande alla più piccola.

Al termine del giorno programmato sarà inaugurato il primo Polo Infanzia 0/6 concepito con continuità

strutturale e progettualità educativa unitaria che annovera un Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola

dell’Infanzia Paritaria.



