Convegno in occasione dei 120 anni dalla nascita di Carlo Levi

“Centoventi anni dopo. Memoria e attualità di Carlo Levi” è il tema del convegno che si svolgerà il 10 e 11 novembre a Matera presso il Campus Universitario.

Il convegno, che rientra nelle attività promosse dall’Università degli Studi della Basilicata per il Quarantennale della sua fondazione, si pone l’obiettivo di tornare a riflettere, a centoventi anni dalla nascita di Carlo Levi, sulle diverse sfaccettature della sua figura di artista e intellettuale engagé, tenendo conto di studi ed esposizioni recenti che hanno gettato nuova luce su questo protagonista del Novecento.

Nella convinzione che la personalità di Levi possa essere efficacemente indagata solo considerandone le diverse componenti nel loro insieme, si è scelto un approccio scientifico fondato sul confronto e l’intreccio fra più prospettive d’analisi, coinvolgendo studiosi di vari campi disciplinari, dalla storia dell’arte alla letteratura, dall’antropologia alla filosofia, dalla

storia politica all’economia, per generare una discussione a più voci che possa aprire nuove e originali vie interpretative.

Si ragionerà dunque, in una prospettiva transdisciplinare e interdisciplinare, sugli aspetti artistici, storici, filosofici e socio-antropologici chiamati in

gioco dall’analisi del Levi pittore, critico e teorico

dell’arte, scrittore e uomo politico; sui rapporti che

strinse con il mondo dell’arte e della cultura; sulla sua influenza storica e sull’eredità che la sua produzione artistica e la sua azione sociale hanno lasciato al nostro tempo.

Si affronterà anche il tema del rapporto instaurato da Carlo Levi, dal confino in poi, con la Basilicata e la città di Matera, sotto il profilo sia artistico che politico-culturale, e il tema, ancora oggi attuale, dello “Stato delle autonomie” per Levi e oltre Levi.

Si rifletterà, infine, sull’opportunità della costruzione di una rete di luoghi e istituzioni collegati all’intellettuale torinese, al fine di testimoniare oggi la sua straordinaria vicenda, partendo dai territori che lui ha percorso, vissuto, raccontato, dipinto.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.