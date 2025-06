Controvento nel mais: il Labirinto Effimero di Alfonsine torna a sorprendere nel 2025

“Ogni estate il Labirinto Effimero di Alfonsine (RA) rinnova la sua promessa: offrire un’esperienza unica, immersiva e sempre diversa. Anche nel 2025 sarà così. Il nuovo tracciato – dal titolo evocativo “Controvento” – sarà fruibile dal 14 giugno fino a metà settembre. Un invito a mettersi in cammino, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta.” E’ questa nota pervenutaci che ci consente di apprendere di questa particolare installazione agreste del ravennate e in cui si specifica che “Il Labirinto Effimero si estende su una superficie di 70.000 metri quadrati , pari a circa dieci campi da calcio. I visitatori potranno perdersi (e ritrovarsi) lungo oltre 3 km di sentieri ricavati all’interno di un grande campo di mais , trasformato in un disegno vivente, visibile anche dall’alto. A completare l’esperienza, torna anche il suggestivo Labirinto Sospeso : un percorso di 2,5 km su una superficie di 4.000 metri quadrati , realizzato con canne di bambù e materiali di recupero . Una creazione eterea e mutevole, in dialogo costante con il vento, la luce ei passi dei visitatori. Il Labirinto sarà aperto tutti i giorni dalle ore 17 fino a mezzanotte. Su prenotazione sono disponibili aree barbecue immerse nel labirinto. Per chi desidera una pausa gastronomica, prima o dopo il percorso, sono aperti l’ agri-bistrot e il bar dell’Azienda Agricola Galassi.”

«A volte aspettiamo che il vento cambi. Ma il vento non aspetta. Soffia, spinge, ci invita a muoverci», racconta Carlo Galassi, ideatore di questa straordinaria opera di “land-art” che, dal 2008, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia. «Nel Labirinto 2025, i sentieri si intrecciano come pensieri, pieni di svolte impreviste e nuove direzioni da esplorare. Nessuna certezza, se non quella di dover scegliere. Perché per ripartire, a volte, bisogna smarrire la strada del ritorno ». Info e prenotazioni: cell. 335 8335233, email info@galassicarlo.com – Azienda Agricola Galassi Carlo – Via Roma 111, Alfonsine (RA) www.galassicarlo.com .