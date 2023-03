Controllo velocità ad Altamura. C’è chi scappotta …sul web

Iniziativa lodevole, quella adottata da Comune di Altamura (Bari) di contrastare il rischio di incidenti con la installazione di 16 dispositivi di rilevamento della velocità lungo le principali strade cittadine. C’è chi l’ha presa alla lettera, spingendo a mano l’auto, e chi ha cominciato a contare i ” Velo-Ok ” circolari di colore arancione danneggiati, come riportano alcuni video comparsi sui social. Certo buontemponi e menefreghisti la pensano diversamente, ma riteniamo sarebbe stato opportuno far precedere o affiancare l’iniziativa da una campagna di sensibilizzazione, spiegando le finalità dell’iniziativa. Arriveranno le sanzioni, per quanti supereranno i limiti di velocità da via Matera, da via Bari e dintorni e richieste di soluzioni alternative. A Matera ci sono i dossi artificiali e la pistola telelaser. Risposte diverse che servono a dissuadere dal pigiare sull’acceleratore nei centri urbani. E poi la suggestioni dei ”30 kmh” che vanno bene nelle città che possono fruire di strade parallele, per facilitare il traffico. Ma laddove non c’è questa alternativa vengono fuori le proteste, a cominciare dai genitori che devono portare i figli a scuola per le 8.30 fino agli spedizionieri che devono fare le consegne in tempi definiti. Serve buon senso…



Altamura, 14 marzo 2023

COMUNICATO

CONTROLLI SICUREZZA STRADALE

Si informa che, a seguito di una attenta verifica effettuata dal Comando di Polizia Locale in

ordine alla circolazione stradale e sul grado di incidentalità nell’intero territorio cittadino, sarà

intensificata l’attività di controllo della velocità dei veicoli, al fine di prevenire i sinistri stradali e di

garantire la sicurezza della circolazione.

In particolare, i controlli saranno eseguiti anche mediante n. 16 dispositivi di rilevamento

della velocità, Velo-Ok consistenti in cabina di color arancio di dissuasione di forma circolare, nelle

strade del centro urbano regolate da un limite di velocità e così come riportato da apposita

segnaletica stradale.

Sono in corso i lavori per il posizionamento dei suddetti presidi di rilevamento, unitamente

alla relativa segnaletica stradale, al termine dei quali i dispositivi saranno pienamente attivi e

funzionanti.

Le vie interessate dall’attività sono: Via Bari, Via Cassano delle Murge, Via Mura

Megalitiche,Via Michele Fenice Chironna, Via Monsignor Chierico, Viale Padre Pio, Via Giorgio

Almirante, Via Matera, Via Gravina.

In base alla gravità delle violazioni saranno irrogate le sanzioni amministrative e pecuniarie

previste dall’art. 142 del Codice della Strada e, per i casi più gravi, la sospensione della patente di

guida e/o la decurtazione dei punti.

Il Comandante Polizia Locale Il Commissario Straordinario

dott.ssa Maria Paola Stefanelli dott.ssa Maria Rita Iaculli