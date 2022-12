Controlli in esercizi pubblicia a Matera. Attività sospesa e sanzioni

La polizia amministrativa e sociale della Questura di Matera continua a monitorare e a sanzionare attività che ignorano il rispetto delle norme, violando prescrizioni e la tutela della privacy. E così, nell’ambito delle attività disposte dal questore Eliseo Nicolì, si è giunti alla sospensione dell’attività di un bar e a comminare sanzioni per 6660 euro.

IL COMUNICATO STAMPA

Controlli della Polizia di Stato agli esercizi pubblici di Matera e provincia: sospesa l’attività di un bar e oltre 6.600 euro di sanzioni per gravi violazioni delle norme vigenti

Nell’ambito delle attività di controllo amministrativo dei pubblici esercizi disposte dal Questore di Matera Eliseo Nicolì, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha proceduto alla verifica del rispetto della normativa vigente da parte dei gestori, sia nel capoluogo che in provincia.

Ad oggi sono state elevate diverse sanzioni amministrative nei confronti dei titolari di pubblici esercizi per inosservanza della normativa sulla privacy, per aver installato telecamere all’interno dei locali omettendo di apporre gli avvisi informativi per il pubblico.

In collaborazione con le ASM, in un bar del capoluogo è stata sospesa l’attività per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all’interno del locale destinato alla preparazione degli alimenti.

Al titolare di una attività di raccolta scommesse sportive è stata irrogata una sanzione amministrativa di 6.660 euro per aver consentito l’accesso di un minore all’interno del locale ed è al vaglio degli organi competenti la conseguente sospensione dell’attività.

I controlli proseguiranno anche nel mese di dicembre, con particolare attenzione alla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici in vista delle festività natalizie, con l’obiettivo di evitare che vengano posti in commercio fuochi d’artificio illegali, pericolosi e spesso letali, soprattutto per i minori.