Controlli dell’Amministrazione comunale sulle sub concessioni dei locali nei Sassi

“Stretta dell’Amministrazione comunale sulle concessioni dei locali nei Sassi, dove ieri (11 giugno) l’ufficio ha eseguito un’ordinanza di sgombero da un immobile demaniale, a seguito del provvedimento di decadenza dalla relativa sub concessione. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’immobile è stato utilizzato per finalità estranee alla destinazione prevista.” Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore ai Sassi Lucia Gaudiano, con una nota in cui “ringraziano l’ufficio Sassi e il funzionario Bernardo Olivieri, impegnato tra l’altro anche nelle numerose declaratorie di decadenza oltre alla reintegra in possesso di immobili demaniali illegittimamente detenuti.” “Un provvedimento maturato a seguito della costante attività di monitoraggio e controllo, che da alcuni mesi il personale tecnico e amministrativo dell’ufficio Sassi ha intrapreso su tutti i beni di proprietà pubblica –spiega Gaudiano– affidati in concessione e sub concessione ai privati, per verificare l’effettivo utilizzo secondo quanto stabilito nei provvedimenti di assegnazione dalla legge n 771/86.” L’assessore rende noto, inoltre, che nei prossimi mesi l’attività di controllo verrà ulteriormente intensificata al fine del ripristino della legalità. “Il ripristino delle regole e della legalità nei Sassi –commenta il sindaco– è per questa Amministrazione un obiettivo importante, perché base di partenza per una concreta valorizzazione degli immobili demaniali, troppo spesso utilizzati in forza di concessioni datate o non più rispettate, e per questo di fatto decadute. Quindi, ben vengano i controlli con il ripristino delle regole e l’eventuale subentro di nuovi concessionari che portano idee e sviluppo negli antichi rioni. Ringrazio il personale dell’ufficio Sassi e quanti si adopereranno per i controlli.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.