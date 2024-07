Controllate i Premi della Lotteria abbinata alla Festa della Bruna 2024

Non sappiamo quanti abbiano già gioito per aver vinto uno dei tanti premi della Lotteria del 2 luglio, ma se non avete avuto la possibilità di farlo e allora vi consigliamo di farlo consultando il sito web https://www.festadellabruna.it/edizione-2024/lotteria-2024/. C’è l’elenco dei premi maggiori e di quelli minori. Avete tempo per farlo e, naturalmente, recuperate i biglietti…



Ecco i biglietti estratti dei Premi maggiori

della 12^ Edizione della Lotteria Festa della Bruna 2024

1° PREMIO –FE07– Autovettura HYUNDAI i10 Connectline 1.0MPI 67CV – GRUPPO CHIARITO

(escluso IVA, immatricolazione, trasporto e messa su strada)

2° PREMIO –AI41 – ANELLO RECARLO ANNIVERSARY LOVE in Oro 18kt con brillanti taglio cuore ct. 1,52 – IACOVONE VIA del CORSO

3° PREMIO –GB04– Cucina SCAVOLINI mod. “Liberamente” con elettrodomestici – VISCEGLIA ARREDAMENTI

4° PREMIO –FD30– Divano in pelle mod. “Sophia” 3 posti grande in pelle color cuoio – EGOITALIANO

5° PREMIO –CN12– RESET TRANSPORTER KIT triciclo pedalata assistita – CICLOCAR

6° PREMIO –HS07– POLTRONA mod. BERGÈ in tessuto antimacchia idrorepellente, 2 motori Relax con alza persona, Roller System, Seduta, Memory antidecubito – SPAZIORELAX STORE

7° PREMIO –CR28– Quadro Madonna della Bruna in argento offerto da LUIGI SABINO ORAFO

8° PREMIO –DC19– Materasso matrimoniale mod. NETTUNO EXTRAPLUS offerto da GUIDAFLEX

9° PREMIO –AP22– Poltrona mod.Vanity, Versione Lift-Relax 2 motori, Rivestimento savoy colore 20 offerto da EGOISTA

10° PREMIO –EA25– Carrello da officina + assortimento utensili 159 pezzi Beta Utensili offerto da LUCANA UTENSILI

11° PREMIO –ET43– Quadro offerto da TONI MONTEMURRO

12° PREMIO –CL30– Quadro “Cavaliere del 2 luglio” offerto da NICOLA LISANTI

13° PREMIO –BA40– Climatizzatore Bosch 12.000 BTU/H offerto da CENTROTERMICO

14° PREMIO –DM36– OROLOGIO DA DONNA “Mondia Italy”, BRACCIALE DONNA E BRACCIALE UOMO offerti da DI LECCE GIOIELLI ed EFFEDDI

15° PREMIO –BE16– TRATTAMENTO VISO/CORPO offerto da MARCO POST

16° PREMIO –CM38– Orologio da uomo “Locman” offerto da GIOIELLERIA LOGLISCI

17° PREMIO –EP01– Opera in HDF con tecnica digitalizzata tridimensionale, decorato a mano offerto da FALEGNAMERIA COLACICCO

18° PREMIO –CL06– Quadro “Icona Madonna della Bruna” legno e argento offerto da FORTE GIOIELLI

19° PREMIO –BG16– Notebook Mediacom HD 13,3″Intel N4120, Ram 4GB, SSD da 128GB touchscreen offerto da BM del dott. BATTISTA MASELLIS

20° PREMIO –HQ50– Dipinto ad olio su tela Madonna della Bruna offerto da LAURA D’ERCOLE

21° PREMIO –BP05– Portafoto Versace in argento offerto da PERNIOLA

22° PREMIO –CM09– Lampada “Pigna Siciliana” realizzata a mano offerto da PENSIERO

23° PREMIO –FA17– Quadro dei Pastori offerto da GRAZIA BALICE

24° PREMIO –EV37– Trapano avvitatore DeWALT con percussione 18V XR, 2batterie, caricabatterie,TstaK offerto da EDIL LOPERFIDO

25° PREMIO –BI46– Giubbino Harmont & Blaine offerto da SAVINO ABBIGLIAMENTO

26° PREMIO –DR10– Caraffa per acqua/vino artigianale in ceramica dipinta a mano offerto da LA CORTE DEI PASTORI

27° PREMIO –HN42– Occhiali da vista o da sole offerto da YOU SEE

28° PREMIO –LR21– Trattamento lisciante alla keratina vegano offerto da TAGLIATI PER IL SUCCESSO PARRUCCHIERI

29° PREMIO –LQ20– Macchina da caffè per cialde + 150 cialde di caffè offerto da EMMEBÌ CONCESSIONARIA PORTIOLI



PER I PREMI MINORI CONSULTATE IL SITO https://www.festadellabruna.it/edizione-2024/lotteria-2024/

Estrazione Premi Minori 2024 06.07.2024 con numeri abbinati (3)

REGOLAMENTO LOTTERIA 2024 Prezzo del biglietto: Euro 5.00 (Cinque/00) cadauno. I premi maggiori sono riportati sul fronte/retro di ogni singolo biglietto. Tutte le matrici dei biglietti venduti parteciperanno all’estrazione finale di sabato 6 luglio 2024 alle ore 20.00 in piazza San Francesco D’Assisi a Matera. Parteciperanno all’estrazione dei premi maggiori, anche i 34 biglietti vincenti dei premi minori, la cui estrazione avverrà alle ore 19.00 di sabato 6 luglio 2024 in piazza San Francesco D’Assisi, prima dell’estrazione dei premi maggiori. Il regolamento della lotteria e l’elenco di tutti premi sono visionabili nella sede dell’Associazione, sita in piazza San Francesco, 3 – Matera, nonché pubblicati sul sito internet www.festadellabruna.it. I possessori dei biglietti vincenti potranno richiedere i premi tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 del 30 settembre 2024 (termine perentorio), con Raccomandata A.R. (Associazione Maria SS. della Bruna – Piazza Duomo, 7 – 75100 Matera) o ritirati direttamente presso la sede dell’Associazione in piazza San Francesco, 3 – Matera. L’eventuale protrarsi dei tempi di consegna dell’autovettura, non potrà essere addebitato in alcun modo a responsabilità dell’Associazione o del concessionario.