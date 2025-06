Contro l’oblio dei morti sul lavoro, una poesia per Franco Celano, dalla poetessa Yuleisy Cruz Lezcano

Sono tanti i modi per indignarsi contro le cause che sembrano inamovibili che provocano questa carneficina quotidiana di morti sul lavoro in Italia od anche solo per empatizzare con l’angoscia che attraversa il mondo famigliare ed amicale della vittima di turno di questo assurdo rosario. Anche la poesia, come ha fatto la poetessa e scrittrice di origine cubana Yuleisy Cruz Lezcano, che “con profondo rispetto e attenzione al tema della sicurezza sul lavoro” ci ha inviato per la pubblicazione una sua lirica “dedicata a Franco Celano, l’operaio morto recentemente nel Comune di Colobraro”. “Attraverso un linguaggio simbolico e immagini emotive, -è sempre l’artista a spiegare- la poesia tenta di restituire dignità e memoria a chi, come Franco, spesso viene ridotto a un dato o a una semplice notizia di cronaca. Il testo nasce dal desiderio di dare voce a quella sofferenza invisibile e a quelle dinamiche sociali che rendono possibile una tragedia simile.” Siamo, pertanto, noi onorati di accogliere questa sua proposta sperando e sostenendo la sua profonda convinzione “nel potere della poesia come strumento di sensibilizzazione e di riflessione collettiva, capace di toccare il cuore dei lettori e di stimolare un confronto più umano e consapevole. Ed anche in quanto “la poesia, nei suoi simboli, diventa testimonianza e azione. È una voce che non tace, un atto di resistenza contro l’oblio.”

Zona d’attesa

(in memoria di Franco Celano)

Un clangore sbagliato attraversa l’alienazione,

come un pensiero interrotto a metà mattino.

Il metallo cede, fratturato,

dall’estraneità di chi ha già visto troppo.

Un uomo cade, non come un peso,

ma come un’idea che non trova più il suo verbo.

Ultima meta del ritorno, solo il vuoto

che si spalanca tra le linee del cemento.

Il cancello, macchina disinnescata del mondo,

si stacca, con il parto innaturale del sistema,

compie il suo gesto cieco,

traiettoria di una morte anonima.

Gli oggetti attorno si piegano senza voce:

una tazza rimane col fiato di chi non torna,

la giacca conserva ancora le spalle,

le chiavi aspettano il contatto che non verrà.

Non si nomina ciò che muore così:

la società mastica e sputa il nome,

lo riduce a un codice, a una firma,

a una cifra persa in un foglio scaduto.

Le lacrime non scendono:

si muovono a stento,

come ombre che non trovano appiglio.

L’addio è un rumore

di scarpe vuote nel corridoio.

“Come poetessa e narratrice, -spiega Yuleisy Cruz Lezcano– sento profondamente il dovere di attraversare le pieghe più oscure e silenziose dell’esistenza umana per restituire voce a chi spesso viene dimenticato. L’uso delle immagini simboliche è per me uno strumento essenziale, non solo estetico, ma etico e politico: attraverso simboli e metafore si apre una dimensione emotiva e universale, capace di sfuggire alle logiche fredde e distanti della cronaca o del mero racconto fattuale. Il dolore, la morte, l’alienazione del lavoro e dell’uomo sono esperienze troppo vaste e profonde per essere spiegate in termini semplici o lineari. L’immagine simbolica invece trascende il dato concreto e ci parla con la forza di ciò che non si vede ma si sente, che non si nomina ma si intuisce. È un linguaggio che chiama a partecipare, che interpella il cuore e la coscienza, invitando a guardare oltre la superficie delle cose.

Nel caso della tragedia di un operaio morto sul lavoro, le immagini simboliche diventano veicolo di memoria e di denuncia. Non si tratta solo di raccontare un evento, ma di rappresentare quell’invisibilità sociale che consente a una vita di svanire quasi senza lasciare traccia. Il cancello che si stacca, la polvere che si posa, gli oggetti vuoti intorno diventano così simboli viventi di un sistema che schiaccia, di un’umanità sospesa tra presenza e assenza. Attraverso queste immagini, cerco di restituire dignità a chi viene ridotto a numero o ingranaggio, di risvegliare l’empatia e la responsabilità collettiva. È un richiamo a non chiudere gli occhi, a non accettare la morte come fatalità, ma a riconoscerla come frutto di dinamiche sociali e umane da cambiare. Perché la poesia, nei suoi simboli, diventa testimonianza e azione. È una voce che non tace, un atto di resistenza contro l’oblio.”

Ma chi è Yuleisy Cruz Lezcano? "E' una poetessa, scrittrice e professionista della salute originaria di Cuba, residente a Marzabotto, in provincia di Bologna. Laureata in Scienze Biologiche e successivamente in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l'Università di Bologna, ha unito la formazione scientifica a una profonda vocazione umanistica. Attualmente frequenta un master universitario di secondo livello in Gestione della violenza in ambito sociale, sanitario ed educativo, tema su cui è attivamente impegnata anche attraverso un progetto educativo itinerante che promuove la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Autrice prolifica, ha pubblicato 18 libri, alcuni dei quali in edizione bilingue (italiano/spagnolo e spagnolo/portoghese), ricevendo premi e riconoscimenti in numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali.

Nel 2024 è stata selezionata per partecipare al Festival Letterario di Venezia “La Palabra en el Mundo”, confermando la sua centralità nella scena poetica internazionale. Nello stesso anno ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Premio Internazionale “Il Meleto di Guido Gozzano” e il Premio Ginevra al Switzerland Literary Prize con il libro bilingue Doble acento para un naufragio, pubblicato da Edicões Fantasma in Portogallo. È stata inoltre giurata del Premio Internazionale La Estación del arte (Madrid) e selezionata dal progetto Latilma, in collaborazione con l’Università di Roma.

Nel 2023, oltre a numerose partecipazioni a festival e convegni (tra cui Poesia e migrazione a Padova e il Festival Sudamericana a San Ginesio), ha ricevuto la menzione di merito al Premio Nosside e il Gran Premio della Giuria al Premio Ossi di Seppia. Ha curato performance poetico- teatrali come “Intrecci: la fatica e il canto” presso il Museo Nazionale della Paglia a Signa, e ha partecipato a mostre poetico-pittoriche e a festival internazionali in Messico, Tunisia e Spagna.

Traduttrice letteraria dal e verso lo spagnolo, si dedica alla diffusione della poesia italiana in Spagna e Sudamerica e viceversa, attraverso collaborazioni con riviste, blog e progetti editoriali. È redattrice del giornale letterario del Premio Nabokov e del blog Alessandria Today, nonché giurata in vari premi letterari, tra cui Nabokov, Napoli Cultural Classic e Artebellariva.

Le sue poesie sono state tradotte in francese, inglese, spagnolo, portoghese e albanese, e pubblicate in numerose riviste letterarie internazionali.

