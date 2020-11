Siamo alle solite. Bene ricordare con una giornata dedicata alle vittime di violenza, che siano donne, bambini, persone anziani o di altri soprusi, che vanno dal lavoro nero all’usura alla mafia dall’omofobia al pensarla in maniera diversa, ma va fatto tutti i giorni e con buone pratiche sulle cause discriminanti. L’osservazione di Mutamenti a Mezzogiorno, con quanto resta ancora da fare a Matera e in altri centri ne è la conferma. Il paradosso spesso, ed entriamo nel cuore del problema, è che una donna dopo una denuncia non sa dove andare come mantenere sé stessa e i propri figli se non ha risorse o se il pubblico non offre alternative, magari sostenendo il volontariato. Del resto, ne abbiamo parlato in passato, quando per un motivo o un altro si rinuncia a un piano sociale di zona o non si riesce a mettere a punto dopo tanti annunci una casa rifugio o un centro antiviolenza e allora si fa solo retorica. E allora più servizi, concretezza. Lo ripetono le donne e non solo anche per l’8 marzo. Meno mimose, meno retorica sulle pari opportunità (che riguardano altre categorie sociali) e più fatti. Ma tutti i giorni.

25 NOVEMBRE 2020 “STOP ALLA VIOLENZA CONTRO DONNE”

In questi anni siamo stati capaci di produrre provvedimenti che non hanno prodotto nulla sul nostro territorio. Nel panorama nazionale in materia di servizi socio sanitari, la nostra provincia occupa le ultime posizioni.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare durante la campagna elettorale, nella nostra citta vi è l’urgenza di attivare una serie di servizi di supporto alle donne che denunciano atti di violenza, tra questi la Casa Rifugio e il Centro Antiviolenza.

I servizi da attivare sono molteplici, i più frequenti sono quelli di ascolto e accoglienza, di orientamento, di accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale, di supporto legale, di supporto e consulenza psicologica , di orientamento lavorativo , sostegno all’autonomia.

Abbiamo indicato l’ex casa famiglia di via San Biagio, di proprietà dell’azienda sanitaria, quale possibile contenitore da destinare a luogo per lo sviluppo nella nostra città di un ambiente sociale e culturale più aperto ed inclusivo, per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi contro ogni forma di violenza di genere, per una nuova cultura dei diritti civili, diritto alla salute, diritto all’ accoglienza.

I fondi di sostegno non mancano a cominciare da quelli messi a disposizione dalla Conferenza Stato-Regione ( circa 28 milioni) con delibera del 18 settembre del 2020.

Parlare di violenza contro donne vuol dire fare i conti con l’accesso negato all’ IVG farmacologico (RU486) da sempre ostacolato dall’obiezione di coscienza. Sollecitare l’Azienda sanitaria locale di Matera a rafforzare la rete consultoriale (smantellata e ridotta ad ambulatorio medico specialistico). Rendere operativi i nuovi protocolli in materia di IVG farmacologico adottati dal Ministero della salute l’estate scorsa che rischiano di rimanere sulla carta.

Meno cerimonie più servizi.

