Contro la piaga dei furti Policoro investirà in videosorveglianza

La sicurezza è un bene comune da non trascurare, a tutela delle comunità e delle attività produttive e su questo problema il Comune di Policoro è deciso ad attivare tutti i percorsi per risolverlo. Il sindaco Enrico Bianco, che ha incontrato il segretario dell’Ugl Pino Giordano, in relazione al verificarsi di furti in abitazioni e attività economiche, oltre a sensibilizzare le Istituzioni a rafforzare i servizi di vigilanza e di contrasto, intende rafforzare i sistemi di videosorveglianza. L’occhio delle telecamere può senz’altro contribuire a ”intercettare” quanti raggiungono la città di Ercole per delinquere. Ma sono importanti anche le segnalazioni di cittadini, imprenditori, su ogni piccolo particolare che può contribuire a scoprire gli autori dei furti. La presenza di veicoli o persone sospette sono un indizio preziose, da passare alle forze dell’ordine, per attivare le indagini.



Comunicato stampa.

Furti a Policoro. L’Ugl fiduciosa nell’operato del Sindaco e delle Forze dell’Ordine.

Il Segretario Provinciale della Ugl Matera, Pino Giordano, ha incontrato presso la Casa Comunale il Sindaco di Policoro Enrico Bianco. Durante la riunione sono state affrontate diverse problematiche e, più specificatamente, quella dei continui furti perpetrati a danno dei cittadini Policoresi.

“Una serie di furti nelle case anche in pieno giorno, furti di auto e diversi episodi di danneggiamento e vandalismi. Così non si può andare avanti. I cittadini non vivono tranquilli, l’Ugl ha sempre sostenuto che episodi a Policoro e in tutta la fascia ionica turbano la quiete pubblica. Vanno bene i sentimenti di non far sentire i cittadini soli ma tutti insieme dobbiamo far rinascere il concetto di solidarietà e impegno sociale per contrastare ogni forma di illegalità. Ben vengano l’attenzione diretta, forme di collaborazione con le Forze dell’Ordine, da parte del sindacato, da parte di cittadini, operatori agricoli, imprenditori del commercio e di altre attività, ma le risposte dirette e più efficaci appartengono allo Stato e ad oggi, dobbiamo unirci e mettere in campo tutte le sinergie possibili per non far passare l’idea che il metapontino sia zona non tranquilla”. Per il Segretario Ugl, “l’inquietudine di numerosi cittadini di Policoro impone anche che il Ministero dell’Interno potenzi i livelli di sicurezza. Se calma ancora esiste, è solo grazie all’alto operato di tutte le Forze di Polizia, ai quali come Ugl rivolgiamo le più vive congratulazioni per impegno e dedizione, coniugando doti umane e professionali personali e di tutti gli uomini che vengono diretti a tutela della sicurezza del territorio e della popolazione: la nostra di Policoro, certamente non abituata a episodi del genere ossia furti in case e sottrazione di auto in pieno giorno e/o con i proprietari presenti. Mai e poi mai far crescere il pensiero di farsi giustizia da soli, potrebbe sfociare in episodi di violenza, magari armata, che andrebbero a trasformare i nostri paesi in veri e propri Bronx. Le istituzioni devono assolutamente dare alle forze dell’ordine gli uomini e i mezzi necessari per contrastare ogni tipo di violenza ed evitare possibili episodi di giustizia fai date. L’appello dell’Ugl Matera – ha concluso Giordano – è che i cittadini di Policoro non devono assolutamente sostituirsi alle forze dell’ordine, ma non possono continuare a sentirsi abbandonati dalle istituzioni. A tal proposito ringraziamo il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco per aver ricevuto l’Ugl, ha ascoltato e recepito le nostre istanze e condiviso le preoccupazioni da noi esposte. Bianco ha dichiarato che in primi lui e con noi Ugl, sosteniamo che la sicurezza pubblica sia da ritenere un bene comune e dunque ravvisiamo l’urgenza di un necessario potenziamento dei dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio e che questi siano attuati con più incisive modalità operative anche attraverso il ricorso alla cosiddetta sicurezza sussidiaria. Il Corpo di Polizia Locale è impegnato costantemente a monitorare il vasto territorio della Città con immensi sacrifici e senso di abnegazione pur non avendo le forze necessarie per contrastare una situazione che sta diventando pesante. Sulla questione il Sindaco, ha confermato che da subito si sta adoperando affinché siano installate altre telecamere in zone strategiche della città in modo tale da aiutare le Forze dell’Ordine all’identificazione di eventuali soggetti dediti alla commissione di reati di ogni genere. Inoltre, si è riservato di valutare ogni altra iniziativa volta al rafforzamento dei livelli di sicurezza del territorio cittadino in unione con tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio. L’Ugl Matera, ha espresso soddisfazione per il fatto che un Sindaco giovane, Enrico Bianco, abbia messo come priorità la Sicurezza dei Cittadini, nonostante le tante cosa da fare. Il sindaco ha dimostrato grande disponibilità sulla necessità di prendere provvedimenti per porre rimedio ad una situazione divenuta insostenibile per i cittadini residenti. Durante l’incontro il primo cittadino ci ha comunicato che ha già provveduto ad intensificare i controlli medianti vigili urbani. La Ugl Matera auspicando che queste bande di ladri vengano il prima possibile individuate, esprime grande soddisfazione per la disponibilità avuta dal Sindaco e in merito alle soluzioni concordate che non mancherà a mettere in campo”.

Matera, 04 ottobre 2024