Contraffazioni e contrabbando. La ”Finanza” sequestra

Non conosce crisi il mercato delle contraffazioni e del contrabbando, anche in un periodo di crisi che consiglia di centellinare la spesa e di non creare ulteriori danni all’economia locale. Ci pensa la Guardia di Finanza del comando provinciale di Matera a individuare traffici illegali e prodotti non a norma. A confermarlo il sequestro di 200.000 prodotti, tra giochi contraffatti e merce di contrabbando



GDF MATERA:

SEQUESTRATI 200.000 PRODOTTI, TRA GIOCHI CONTRAFFATTI E MERCE DI CONTRABBANDO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera, a ridosso delle festività natalizie, hanno eseguito una serie di controlli, presso diversi esercizi commerciali, finalizzati alla tutela del mercato dei beni e servizi.

Nello specifico, presso un’attività commerciale, sono stati individuati ed immediatamente sequestrati circa 8.500 articoli verosimilmente contraffatti e, precisamente, carte da gioco non originali recanti i marchi “Pokémon” e “UNO”.

Sempre nell’ambito delle medesime attività, presso un altro esercizio commerciale, i Baschi Verdi materani hanno rinvenuto e posto sotto sequestro oltre 192.000 pezzi, tra sigarette elettroniche contenenti nicotina liquida e accessori per tabacchi da fumo (filtri e cartine), messi in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al soggetto responsabile, è stata contestata un’imposta evasa pari ad € 45.284,16 e comminata una sanzione amministrativa per vendita di merce di contrabbando pari ad € 10.000,00.

Le attività di servizio ed i risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle materane, inserendosi nel più ampio dispositivo finalizzato alla repressione dei reati di natura economico-finanziaria e per la tutela delle Entrate dello Stato, costituiscono testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai Reparti del Corpo a tutela dei consumatori e di un mercato sano e competitivo.