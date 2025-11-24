Continua la fuga degli elettori dai seggi…E chi se ne frega?

L’unica vera notizia che emerge, ancora una volta, da questa tornata elettorale delle regionali in Campania, Puglia e Veneto, è la fuga continua degli elettori dai seggi (per altro le tre competizioni si chiuderanno con un risultato dato più che scontato). Eppure, c’è da scommettere, che la discussione si concentrerà essenzialmente sulle percentuali in più o in meno che le varie liste avranno conseguito, mettendo la sordina a quell’enorme macigno che cresce sempre più e che rischia di diventare la pietra tombale della democrazia italiana. In Campania si è scesi al 44% (11 punti in meno rispetto al 55,46% del 2020), in Puglia si è giunti a circa il 42% (14 punti in meno rispetto al 56,44% del 2020) e in Veneto si è calati a circa il 45% (dal 61,13% rispetto al 2020, 16% in meno). Un crollo verticale che è il termometro più impietoso della inadeguatezza delle attuali leaderschip ad interpretare i problemi veri e il sentire della stragrande maggioranza dei cittadini. E allora che rappresentatività può avere un presidente di regione che viene eletto con il 51% del 40% che va a votare, che è pari ad un 20 di elettori? Cosa pensa quel 60% che non va più ai seggi? Chi darà loro voce? Qualcuno se lo chiede? Se lo chiederà per davvero? O a fronte di questo dato si farà solo per un attimo la faccia corrucciata d’ordinanza e poi via con un sostanziale “ma chi se ne frega“. Perchè a una politica oramai incapace di vivere sul territorio quotidianamente a fianco delle persone, che va avanti a botta di comunicati stampa e dichiarazioni televisive che sono come tanti piccoli comizietti, in fondo va bene che a votare ci vadano sempre meno elettori. Perchè per vincere servono meno voti, e le carriere personali -sempre più al centro del dibattito- si costruiscono con maggiore facilità. Ma fini a quando questa cecità sarà sopportabile? E’ difficile saperlo. Di sicuro c’è chi -spregiudicatamente- canta “finchè la barca va, lasciala andare“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.