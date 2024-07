CONTINUA IL CINEMA IN TERRAZZA, SEMPRE A PALAZZO LANFRANCHI

Continua, sulla Terrazza di palazzo Lanfranchi, la rassegna “Cinema in terrazza” organizzata in collaborazione con Museo Nazionale di Matera sul tema “Cinema e Cultura”

Il Museo di Palazzo Lanfranchi sarà inoltre visitabile al pubblico dalle ore 21:00 alle ore 24:00 in occasione delle aperture serali straordinarie di valorizzazione.

Giovedì 11 Luglio – in programmazione “Harry ti Presento Sally”

Film: Harry ti Presento Sally di Rob Reiner (USA 1989)

Data: Giovedì 11 Luglio

Location: Terrazza di Palazzo Lanfranchi, Matera

Inizio Proiezione ore 21:30

Posto Unico: € 5,00

Informazioni

Due universitari fanno il viaggio in auto da Chicago a New York senza quasi conoscersi, anzi conoscendo solo una comune amica. Giunti al termine della corsa si salutano sperando di non vedersi più. Passano gli anni e si incontrano ciclicamente finché qualcosa accadrà. Un film simpatico e divertente un po’ “alleniano” che si distacca dalle solite commedie all’americana. Bravi gli interpreti nel rivoltare i cliché del genere.