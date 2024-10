Continua dal materano servizio gratuito navetta ASM verso il CROB di Rionero

“I pazienti residenti nel comprensorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che effettuano la radioterapia presso il CROB di Rionero in Vulture -si ricorda in una nota- possono usufruire gratuitamente del Servizio Navetta messo a disposizione dall’ASM.

Con deliberazione aziendale n. 2640 del 09/10/2024 è stata confermata la prosecuzione del termine contrattuale con la ditta Petruzzi, pertanto il servizio di navetta non è mai stato sospeso.

Il transfer è riservato solo ai pazienti sottoposti a radioterapia.

Per l’utilizzo del servizio navetta è sufficiente telefonare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASM al numero 0835/253645 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il servizio copre tutta la fascia jonica metapontina e su richiesta effettua le fermate a Miglionico, Pomarico, Ferrandina Scalo, Grottole, Salandra Scalo, Grassano e Tricarico Scalo.

Si precisa che la partenza da Policoro e da Metaponto viene attivata solo su richiesta dei pazienti.

Rimane comunque sempre attiva la navetta in partenza da Matera.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.