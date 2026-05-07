HomeCronacaContinua ''Alto Impatto'' della Polizia. Controlli e sanzioni anticaporalato
Cronaca

Continua ”Alto Impatto” della Polizia. Controlli e sanzioni anticaporalato

Franco Martina
Di Franco Martina

L’attività condotta dalla Polizia di Stato, nelle diverse articolazioni e specializzazioni organizzative, ha portato al controllo 10 veicoli e identificate 45 persone, di cui 21 immigrati e sono state contestate 2 violazioni al Codice della Strada.Sono in corso, accertamenti. da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASM nell’ambito di propria specifica competenza.
QUESTURA DI MATERA
COMUNICATO STAMPA
La Polizia di Stato effettua nella fascia jonica controlli straordinari congiunti “Alto Impatto” a contrasto del fenomeno del caporalato
La Polizia di Stato di Matera ha svolto ieri 6 maggio servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto” volti alla prevenzione e repressione del fenomeno del “caporalato”, l’intermediazione illecita nel reclutamento della manodopera nelle attività agricole.
I servizi sono stati disposti dal Questore Della Cioppa a seguito delle indicazioni emerse nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto e sono stati eseguiti congiuntamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, all’INPS e all’ASM di Matera. Nei servizi sono tati impiegati in totale 14 operatori, di cui 8 agenti della Polizia di Stato (Commissariato di P.S. di Policoro, Ufficio Immigrazione Questura e Polizia Stradale di Matera).
Sono stati controllati 10 veicoli e identificate 45 persone, di cui 21 immigrati e sono state contestate 2 violazioni al Codice della Strada. Accertamenti in corso da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASM nell’ambito di propria specifica competenza.

Articolo precedente
Senise in piazza per affermare che “La sanità è vita, è dignità, è futuro”
Articolo successivo
Omaggio a “The Voice” ad Area 8
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti