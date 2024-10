Contest fotografico per il manifesto de “Il Campanaccio 2025” di San Mauro Forte

Anche se con qualche problema di viabilità, San Mauro Forte comincia a predisporsi per la edizione 2025 del “Campanaccio”. E’ stata già fissata qualche giorno fa la data (dal 16 al 20 gennaio) ed ora, sulla pagina ufficiale del Comune è stato lanciato un contest fotografico per la scelta dello scatto che costituirà la base per il manifesto di questa edizione. Chi vuole, nei commenti al predetto post, può postare una foto che ritiene meritevole per lo scopo indicato ed attendere che prenda un like più di quelle che verranno inserite da altri. Il tutto nel periodo compreso da ieri a sabato 19 ottobre. Questo il testo del post: “Quest’anno il manifesto del Campanaccio lo scegli tu! 🫵

Lascia nei commenti la foto che per te rappresenta di più l’essenza della festa!

Non foto “personali”.

Foto del Campanaccio generiche che non rappresentino esclusivamente se stessi.

La foto che riceverà più like sarà la base del manifesto del Campanaccio 2025.

IL CONTEST APRE OGGI E SI CONCLUDE IL 19 OTTOBRE ALLE ORE 13:00.” E le foto inserite al momento in cui scriviamo con i like che hanno ricevuto:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.