…Sarà il giorno dell’ armistizio, come ricorda una data cruciale per la storia del nostro Paese ? Chissà. L’importante è che il servizio ci sia e che continui, nell’interesse della città che ogni anno – è un dato oggettivo, dall’anno da Capitale europea della cultura in poi- deve organizzarsi con un numero di corse sufficienti per collegarsi all’aeroporto di Bari e alla stazione ferroviaria di Ferrandina. E quest’anno, nonostante le rassicurazioni, si è rischiato di non farne nulla, nonostante le ‘’rassicurazioni’’ che per l’avvio della stagione la Città dei Sassi- biglietto da visita internazionale della Basilicata nell’industria delle vacanze- sarebbe stato allestito tutto per tempo. L’attivazione era prevista per il 1 luglio con scadenza 30 novembre 2021. Ma si è riusciti, comunque, a rimediare sia pure con un paio di settimane di ritardo. Alla fine si è arrivati alla aggiudicazione, dopo un iter tormentato (usiamo un eufemismo) con una manifestazione di interesse avviata dal Comune di Matera che ha individuato, attraverso la Stazione unica appaltante della Provincia, una società di fuori regione a cui affidare il servizio. Problema risolto? Niente affatto il provvedimento è stato impugnato davanti al Tar dal Cotrab, che comprende le aziende di trasporto regionali su gomma, che ha contestato (stringiamo sul termine) le procedure adottate dal Comune di Matera. Situazione non ancora definita, tant’è che Il Comune di Matera, con delibera di giunta, è stato autorizzato a resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. per la Basilicata e negli eventuali successivi gradi di giudizio, nel ricorso promosso dal Co.tr.a.b. Quest’ultimo con richiesta urgente aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, richiesta rigettata il 26 luglio , chiedendo l’ annullamento degli atti, con i quali l’Amministrazione comunale aveva attivato- dopo una manifestazione di interesse- l’affidamento alla società D’Agostino Tour del servizio navette bus per l’aeroporto di Bari e la stazione ferroviaria di Ferrandina e viceversa . La Camera di consiglio, per la trattazione dell’incidente cautelare, è stata fissata per l’8 settembre a Potenza.



Alla base della impugnativa ,secondo i ricorrenti , ci sarebbe la assoluta carenza di potere del Comune di Matera nel bandire la gara, ricorrendo a una procedura negoziata con manifestazione di interesse, e andando oltre le proprie competenze nel settore del Trasporto Pubblico Locale . Posizioni diverse sull’argomento, naturalmente, e in quella sede sapremo come andrà a finire. Certo è che la materia ha bisogno di stabilità , di programmazione e di copertura finanziaria adeguata. E torniamo alla Regione che in più occasione (fanno fede i comunicati stampa) aveva annunciato che il servizio sarebbe partito. Il resto è storia delle scorse settimane con polemiche a distanza (la nota ufficiale dell’assessora regionale ai trasporti Donatella Merra sulla impasse al Comune di Matera e la replica ufficiosa con un post social) rimaste dov’erano. Sullo sfondo la riforma dei Consorzi, dei costi delle tariffe e la necessità per la Basilicata di cambiare rotta, garantire i servizi e di essere competitiva, magari aprendo alla concorrenza.



A rimetterci, nonostante la buona volontà di trovare soluzioni e di assumersi comunque responsabilità, con l’assessore alla mobilità Raffaele Tantone che lavora in silenzio ignorando le polemiche, è l’immagine dell’offerta che ha bisogno di una sana organizzazione e di una comunicazione puntuale sullo stato dell’arte delle procedure. Ricorsi al Tar a parte. Dopo il 30 novembre, data di scadenza dell’attuale servizio, cosa accade? Si blocca tutto? Si attendono risorse in bilancio? O si va al Piano nazionale di resilienza e ripresa, che sembra diventato la panacea per tutte le soluzioni? Naturalmente è una provocazione. Il turismo ha, però, bisogno di certezze. Altrimenti si resta a terra, alla fermata di un bus che non passa perché non si hanno volontà o capacità, tra veti e procedure, a vari livelli, per garantire servizi necessari e di pubblica utilità.