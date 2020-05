“Da lunedì ci si sposterà all’interno della Regione senza alcuna limitazione, quindi via le autocertificazioni. Si potrà andare dove si vuole: nei negozi, in montagna, al mare. E riprende la vita sociale. Rimane il divieto di uscire per chi è positivo al virus e per chi è in quarantena o ha sintomi”.

E’ il via libera per la vera fase 2 (che i cittadini in verità già in queste ore, a girare per le strade, già stanno mettendo in pratica) che il Presidente Conte ha annunciato nella conferenza stampa di poco fa.

“Le misure di contenimento hanno prodotto i risultati attesi. Siamo in condizione di affrontare la Fase 2, abbiamo voglia di ricominciare ma con prudenza“. Infatti ha subito ricordato “Raccomandiamo di portare sempre la mascherina, di metterla sempre al chiuso ma anche all’aperto se non c’è possibilità di rispettare le distanze.”

Rimangono ancora i limiti agli spostamenti tra regioni, almeno fino al 3 giugno, concessi solo per motivi di salute e di lavoro.

Il presidente del Consiglio ha sottolineato la collaborazione tra Governo ed Enti locali che si è augurato si continui a mantenere: “In questa fase sarà importante il dialogo con Anci, Upi, tutti gli enti locali. Dovranno anche loro assumersi responsabilità. Abbiamo attuato flussi di informazione per tenerci sempre informati e intervenire su casi e luoghi circoscritti. Le Regioni collaboreranno con noi per far rispettare tutte le misure di sicurezza. Le abbiamo coinvolte nell’elaborazione di linee guida e insieme vigileremo”.

Dal 18 maggio -Conte ha ricordato che- riaprono i negozi di vendita al dettaglio, le attività legate alla cura della persona, ristoranti, bar e locali, ma dovranno essere rispettati rigorosamente i protocolli di sicurezza. Stessa cosa per gli stabilimenti balneari e per le funzioni religiose. Il tutto sarà subordinato anche alla curva epidemiologica che le regioni in primis dovranno tenere sotto controllo con la supervisione del governo.

“I nostri principi sono sempre gli stessi – ha spiegato Conte – Tutela della salute e della vita dei cittadini, principi non negoziabili, ma dobbiamo declinarli in modo diverso in questa fase. Il rischio che la curva possa risalire dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere”.

Sempre da lunedì riprenderanno anche gli allenamenti negli sport di squadra, “quindi anche il calcio”, e potranno riaprire piscine e palestre ed anche i musei, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Se tutto andrà bene e la curva dei contagi continuare a scendere, dopo questa prima apertura, dal 3 giugno, sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni “e anche tra gli Stati Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo favorirà anche la ripresa del turismo“.

Dal 15 giugno,invece ha detto Conte: “riaprono teatri, cinema, e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte e di attività ludico-ricreative.” Che ha ricordato come : Le Regioni potranno ampliare queste misure e nel caso restringerle.”

Il presidente del Consiglio ricolto agli esercenti ha anche riconosciuto che: “Con la riapertura non finiranno le difficoltà economiche. Sono consapevole che il decreto rilancio, nonostante le cifre considerevoli, 55 miliardi, non risolverà tutti i problemi economici, ma stiamo cercando di aiutare le attività a ripartire. Con questa manovra gettiamo un ponte per contenere l’impatto di questa crisi”.