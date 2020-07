Due dati saltano all’occhio e i sindacati dei Vigili del Fuoco di tutta Italia il 22 luglio protesteranno per sollecitare il Governo a mettersi una mano alla coscienza e al portafogli. E già perchè 13 euro per i giovani e zero e porto zero per le pensioni proprio sono una elemosina. Tutto questo mentre il costo della vita è aumentato, insieme alle incertezze procurate con motivati o falsi allarmi dall’epidemia da virus a corona e dalla crisi che ne consegue. Protesta anche in Basilicata, nelle caserme di Potenza e Matera e nelle diverse articolazioni territoriali, dove è stato denunciando con forza il taglio di risorse e presenze per la campagna antincendio. Per cui presidente del consiglio, Giuseppe Conte, riveda carte e conti…che per i vigili del fuoco non tornano.