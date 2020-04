Non ci siamo fermati alla comunicazione video e alla conferenza stampa del Presidente del consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e ci siamo presi la briga di leggere le 70 pagine del nuovo decreto che dal 4 maggio sbloccherà gran parte delle attività produttive. Altre dopo, ma con la catena allentata e pronta a essere tirata qualora- è da mettere in conto- la situazione dovesse mostrare qua e là principi di focolaio o involuzioni dei contagi. Meglio mettere la mani avanti, pertanto, e con tanto di inevitabili compromessi nel solco di una pressione diffusa che gli italiani non possono restare in eterno alle costrizioni domiciliari o serrate (l’edulcorato anglicismo lockdown lascia il tempo che trova) e del mondo dell’imprenditoria, sopratutto quella di peso, che ha bisogno di riprendere e di riprendersi. E gli altri ? Più avanti, in attesa che si metta a punto, la macchina organizzativa. Per farla breve siamo in una fase di transizione e con tanti compromessi, tra consulenti della task force che a volte sembrano fuori dal mondo, spinte economiche a non perdere mercato e mercati, conti da fare visto che finora non sappiamo quanto stiamo spendendo per l’emergenza sanitaria e – elencazioni di fondi da mettere sul piatto, insieme a quelli dell’Unione Europea che non sappiamo quando e come arriveranno. Pessimismo? No siamo realisti. Anche per tornare al Decreto alcune indicazioni destano perplessità. Cominciamo dai bimbi. A casa i nonni (laddove ci sono) chi tiene i piccoli, che non vanno a scuola, mentre i genitori lavorano? Bonus bebè? Basterà… Ingresso nei parchi, spazio giochi interdetti, accessi regolamentati e che si evitino assembramenti. Come si fa con i bimbi che inevitabilmente incontrano e vogliono giocare con altri coetanei? Quanto tempo possono stare lì? Strapparli a forza? E in caso di rifiuto, sanzioni? Sport all’aperto senza limiti ma distanziati. Una bella rogna per i sindaci, che dovranno affiancare a vigili urbani, volontari e mediatori generazionali.

Funerali all’aperto e con 15 persone . Bene. E le altre celebrazioni. Se è possibile per i funerali perchè con lo stesso numero e dispositivi di sicurezza non consentire per battesimi, comunioni,matrimoni,messe? Sulla decisione, avrà pesato senz’altro il caso dei fedeli di una parrocchia di Gallignano (Cremona) , multati insieme al parroco don Lino Viola, per aver partecipato a una Messa celebrata con tutti i crismi del distanziamento e della sicurezza. La Conferenza episcopale italiana (come abbiamo letto in una nota) sulla mancata ripresa dei riti religiosa ha espresso un fermo disappunto. E a proposito di dispositivi di sicurezza. Conte ha indicato in 0,50 euro il costo di acquisto di una mascherina usa e getta. Ma nulla sulle altre e su altri dispositivi che pure interessano altre categorie professionali. Se si vuole evitare la speculazione è bene dirlo e prevederlo anche nel decreto. E per gli igienizzanti, il cui prezzo è lievitato a dismisura? Silenzio assoluto. Del resto sia le mascherine, che altri dispositivi di sicurezza e igienizzanti sono ormai e lo saranno anche per i prossimi mesi, prodotti del paniere e dei consumi e quindi con prezzo da sorvegliare. Altra osservazione. Sarà possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi (per i possessori di partita Iva certamente) i cosi dei dispositivi di sicurezza sanitaria? A cominciare dalle mascherine. Con o senza tessera sanitaria. In farmacia, parafarmacia o anche al supermercato? Giriamo il quesito alla variegata pletora di esperti della task force e al Governo, naturalmente. Perchè faccia un po’ di Conti e ci dica come si intende riorganizzare il sistema sanitario nazionale, dopo i tagli del passato e la disorganizzazione del passato e le inchieste che ne stanno mettendo a nudo inefficenze e sprechi. Fase 2 è anche questo. Più Stato e meno Regioni? Antonio Serravezza, intanto, ha tirato fuori il cartellino rosso…



CARTELLINO ROSSO

La Conferenza stampa di Conte non ha soddisfatto nessuno, ha vinto la linea degli scienziati e dei Ministri Boccia e Speranza.

Insomma, si è capito che dopo tanto parlare le cose concrete sono poche.

Il governo – di fatto – ha lasciato le decisioni più difficili alle regioni.

Quelle del Nord Est sono pronte, mentre quelle a Nord Ovest sono ancora in difficoltà e il Sud pure.

Diciamolo pure, siamo ancora in una situazione complicata e difficile con la politica che attende la scienza che ha troppe voci e per nulla concordanti.

Intanto i cittadini e le imprese sono allo stremo.

Spostare i termini di apertura delle attività di settimana in settimana non è una buona tattica.

Più fiducia ai cittadini!

Attenzione, la situazione non è serena e molte categorie sono a rischio di chiusura definitiva.

Cartellino rosso!