E se lo dici Franco Vespe, astronomo, con una lunga esperienza in calcoli assonometrici da gps e grs, di geometria trigonometrica tra curve gaussiane, modelli Gamma e campane di Landau sulle statistiche in corso d’opera sull’epidemia da virus corona, c’è da credergli dopo la conferenza stampa di domenica scorsa con la quale il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato alcune moderate novita su riaperture e concessioni a partire dal 4 maggio. Franco, sciorinando i dati delle regioni, sospetta che siano truccati… E si chiede : ” come fa Conte a dire che Lombardia (fin qui ci siamo) e Marche saranno le ultime regioni a uscire fuori dall’emergenza a fine giugno?” Pur in presenza di contagi azzerati. Effettivamente Conte l’altra sera non ha parlato nè di tamponi e ni test sierologici, rinviando la cosa a non sappiamo quando e come e lasciando la patata bollente nelle mani dei presidenti delle giunte regionali. Eppure da astronomo, cresciuto a pane, matematica, fisica e certezze, i conti con Conte non tornano. Vale il detto tutto contadino che ”quando ci sono troppi galli a cantare non fa mai giorni” con tutta quella pletora di ”esperti” della task force che hanno portato a un decreto di sintesi con tanti compromessi e buchi, tra corsie preferenziali e inevitabili proteste. Ma veniamo ai dati.



C’è stato un lieve peggioramento -dice Vespe-dovuto sempre al numero di morti che è tornato a crescere. Le curve così si sono ri-allontanate dai declivi più ripide delle campane gaussiane.Oramai i dati veleggiano fra il modello Gamma ed il temuto modello Landau che non atterra mai a zero. Stasera ho postato anche l’andamento del rapporto fra contagi e tamponi. Anche questo rapporto segue una funzione a campana. Rapporto più alto nel momento massimo di contagio (più contagio c’è e maggiore è la probabilità di pizzicare con i tamponi i contagiati. Proprio questo andamento a campana di questo rapporto, restringe la Gaussiana dei contagi normalizzati e riduce il numero effettivo degli attuali contagi. Al contrario fa aumentare in proporzione i contagi nelle fasi di picco” .



Veniamo ai dati che hanno sorpreso il nostro astronomo regionali. “Vedendo i dati regionali, rimango sconcertato dal DPCM di Conte – commenta- perchè comincio a pensare che i dati epidemiologici siano a questo punto truccati. Come si fa a dire per esempio che le Marche saranno l’ultima regione, insieme alla Lombardia, ad uscire addirittura a fine Giugno dalla emergenza ? Ma le Marche sono già fuori dall’emergenza! Con contagi praticamente azzerati (non c’è nemmeno uno strascico robusto a destra come ce l’hanno altre regioni!. Perchè poi costringere le regioni del Sud a tirare il freno a mano quando perfino la pericolosissima Campania (per la sua altissima densità abitativa) è f u o r i dall’emergenza statistica. La stessa Puglia che aveva dato segni preoccupanti, ha ora decessi dentro la campana e azzerato di nuovo i contagi. Allora perchè non far partire in modo un pò più deciso le regioni meridionali ? Non dico aprire come prima,, ma far aprire almeno parzialmente la macchina turistico-culturale ? Senza di quella rischiamo di entrare in coma irreversibile! E perchè non riaprire le chiese ? Non dico ritornare a claustrofobiche e affollate funzioni, ma sempre con le dovute cautele. Praticamente le stesse dei supermercati per esempio. Le chiese sono ampie e si possono garantire agevolmente il distanziamento richiesto. Francamente mi pare troppo sospettosamente limitante la II fase che seconda non è ma è il prolungamento della prima”. La Cei è stata dura ed è partita anche una petizione. Vedrai che le campane suoneranno a festa…