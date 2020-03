“Il 31 luglio non è la data delle attuale misure restrittive, anzi speriamo di toglierle quanto prima.” Così Conte ha smentito pochi minuti fa in conferenza stampa la presunta bozza di provvedimento circolata nelle ore precedenti alla seduta del consiglio dei ministri di oggi.

Quella data -ha specificato- è solo la finestra temporale della emergenza individuata gia a fine gennaio sulla scorta delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità.

Ha annunciato l’introduzione di una multa da 400 a 3000 euro per chi contravverrà alle norme in vigore e la possibilità per i presidenti delle regioni ad assumere ulteriori misure, magari sempre in coordinamento con il governo.

Ha anche detto che: «Con questo decreto legge abbiamo regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io o un ministro delegato vada a riferire in Parlamento». Un decreto che sostanzialmente “riassume” tutti i precedenti.

Come ricordavamo anche con le Regioni Conte ha annunciato importanti novità : «regolamentato anche i rapporti tra interventi Governo e Regioni: i Presidenti potranno adottare nell’ambito delle proprie competenze anche misure più restrittive, severe, ma previa il via libera del Governo che resta garante del coordinamento».

In merito alle sanzioni Conte ha annunciato:«invece che la contravvenzione valida finora, si sale fino ad un massimo di 3mila euro. Se tutti rispettano le regole mettiamo in sicurezza l’intera comunità nazionale di uscire da questa fase di emergenza”.

E come richiamiamo nel titolo Conte ha precisato che “si è creata discussione sul fatto che l’emergenza durerebbe fino al 31 luglio. Nulla di vero: questo è lo spazio dell’emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento per allentare la morsa delle misure restrittive. Siamo confidenti e fiduciosi che ben prima si possa tornare alle nostre abitudini di vita, ad un migliore stile di vita”.