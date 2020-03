Bisogna aspettare almeno due settimane per vedere l’effetto che faranno le misure restrittive che sono state prese dal governo in queste ore a che sono state ulteriormente acuite questa sera.

Ce lo ha comunicato in diretta TV poco fa Giuseppe Conte che ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali con la sola esclusione dei generi alimentari e farmacie.

Evidentemente c’è bisogno di fare di più per chiudere il più in fretta possibile questa pagina nera del nostro Paese e di tutto il Mondo.

Cosa che ha fatto proclamare lo stato di pandemia, proprio poche ore fa, dall’OMS (https://giornalemio.it/cronaca/oramai-e-pandemia/).

Conte ha comunicato che: “Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Restano garantiti i trasporti. Chiudono i negozi, i bar, i pub e i ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi”. Le fabbriche resteranno aperte ma “con misure di sicurezza. “Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività“.

“Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili“.

Il DPCM che Conte si appresta a firmare dovrebbe prevedere l’apertura anche di edicole e stampatori , oltre che i tabaccai.

Conte, ha sottolineato che: “Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient’affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremo fare una corsa cieca verso il baratro. Dovremo essere lucidi, responsabili.”

Niente panico, ha aggiunto: “Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti” .

Conte ha anche poi annunciato che “Domenico Arcuri sarà il nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga“. Si dovrebbe occupare della produzione e approvvigionamento di macchinari e strutture per il potenziamento della risposta del servizio sanitario all’emergenza.