“La Consulta Provinciale Studenti di Matera, con il Vicepresidente Biagio Lapolla, si è resa promotrice di una campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle regole anti-Covid nell’ambito giovanile e studentesco.”

E’ quanto si legge in una nota che specifica come:

“Attraverso le piattaforme social, infatti, è stato rivolto ai giovani materani l’invito ad evitare di creare situazioni di assembramento, in particolar modo in quei luoghi in cui i ragazzi sono abituati a ritrovarsi insieme; luoghi che, altrimenti, potrebbero essere chiusi.”

“Se ognuno di noi riesce a realizzare questo piccolo sforzo di evitare di recarsi in questi luoghi quando vi siano tante altre persone, possiamo concretamente scongiurare situazioni di grave pericolo per la salute nostra e dei nostri familiari, in questa fase della pandemia che, nelle speranze di tutti noi, sembra essere l’ultima” — afferma il Vicepresidente Biagio Lapolla, il quale aggiunge che “nelle prossime ore sarà redatto un documento, a cura della medesima Consulta, destinato ai Rappresentanti d’Istituto delle Scuole Superiori di Matera e provincia, perché anche nell’ambito scolastico, alle misure di sicurezza adottate nelle aule, corrispondano comportamenti di rigoroso buonsenso al di fuori della scuola”.