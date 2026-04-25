Consulta Comunale Giovanile di Matera: ammessi 51 giovani. Al via il percorso di partecipazione attiva

Il Comune di Matera con una nota “comunica la conclusione dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico per le iscrizioni alla Consulta Comunale Giovanile di Matera. Sono risultati ammessi 51 giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, ai quali si aggiungono 10 membri di diritto, tra cui il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, i rappresentanti degli istituti superiori e i rappresentanti delle università. Con la pubblicazione della determina di approvazione degli ammessi, prende ufficialmente avvio il percorso che porterà alla prima convocazione dell’assemblea della Consulta e alla successiva elezione dell’Ufficio di Presidenza.” Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino esprimono soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata e dichiarano: “Il numero e la qualità delle adesioni rappresentano un segnale importante di vitalità e interesse da parte delle nuove generazioni. La Consulta Comunale Giovanile si configura come uno strumento fondamentale per favorire il dialogo tra istituzioni e giovani, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.” “Crediamo fortemente nel protagonismo giovanile – aggiunge l’Assessore Casino – e questo risultato dimostra che i giovani di Matera vogliono essere parte attiva nei processi decisionali della città. La Consulta sarà uno spazio concreto di confronto, proposta e progettazione condivisa”. “L’Amministrazione sottolinea inoltre come il percorso avviato assuma un valore strategico anche in vista di Matera 2026, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. In un contesto così significativo – concludono il Sindaco Nicoletti e l’Assessore Casino – il coinvolgimento dei giovani diventa ancora più centrale. La loro partecipazione sarà determinante per costruire una visione inclusiva, aperta e proiettata al futuro della città. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli relativi alla prima convocazione dell’assemblea.”

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