A fronte della narrazione della guerra in Ucraina che viene fatta sui media con una programmazione che non lascia spazio ad altro (nemmeno alle tante altre guerre pur in corso sul pianeta) è quanto mai opportuna la sottolineatura che proviene dall’Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog) che in una nota richiama al rispetto della deontologia professionale (evidentemente non sempre riscontrata) in questo racconto dei fatti, spesso con lo scivolamento nella spettacolarizzazione del dolore, per non parlare dei toni ed atteggiamenti da propaganda che nulla hanno a che fare con “un servizio da svolgere in modo attento e rigoroso”, senza censure.

E’ triste purtroppo assistere ai tanti che hanno indossato l’elmetto e assunto atteggiamenti e modalità di narrazione più simili alla propaganda che alla obiettività dei fatti, dati, cause e pretesti, nonché al rispetto delle opinioni tutte, danneggiando così non poco la credibilità stessa della professione giornalistica già duramente messa alla prova.

“Abbiamo più volte ribadito -si legge nel documento- la necessità e l’importanza di raccontare i fatti della guerra senza censure, ma con umanità e professionalità, evitando di cadere nello show dell’orrore.

Le norme deontologiche dei giornalisti indicano un percorso preciso: verità sostanziale dei fatti, nei limiti del possibile e delle fonti, e continenza nel linguaggio e nell’uso delle immagini.

Richiamiamo soprattutto i direttori delle grandi testate, in particolare quelle televisive, ad un uso rispettoso e responsabile dei video e delle riprese, per il racconto del conflitto in Ucraina.

E’ soprattutto in momenti come questi che dobbiamo riscoprire la nostra professione come un servizio da svolgere in modo attento e rigoroso.”

Non a caso la nota del CNOG esce nello stesso giorno in cui sulle pagine de La Repubblica, Ilvo Damiani, riportava l’ultimo sondaggio Demos&Pi in cui quasi la metà degli intervistati dichiara di pensare che la maggior parte dell’informazione sulla guerra in Ucraina sia “distorta e pilotata“. E se una maggioranza significativa pensa che tutto sommato la copertura del conflitto operata da tv es stampa sia sufficientemente buona, il giudizio crolla quando si parla di talk show. Inoltre, è impressionante che uno su 4 arrivi a dire che le notizie e le immagini sui presunti crimini dell’esercito russo sono una montatura del governo di Kiev.

Il 69 per cento degli intervistati si ritiene informato sulla guerra (il 57 dice che è “abbastanza” informato, il 12 dice “molto”), mentre uno su 3 (circa il 30 per cento si dice poco o per nulla informato).

E nel mentre l’apprezzamento per la copertura informativa della tv viene dal 59 per cento del campione e per il 53% a quella dei giornali, netta è la stroncatura dei talk show. Per Diamanti ciò dipende dal fatto che le trasmissioni che prevedono il dibattito “enfatizzano il conflitto in Ucraina fino a trasformarlo in uno ‘spettacolo permanente’ nel quale, di fronte alle immagini della tragedia, recitano ‘attori’ di diversa professione e impostazione: esperti di geopolitica e di guerra, cronisti, giornalisti, analisti, opinionisti, politici e militari. Presenti dovunque”. Una spettacolarizzazione che ha preso il posto di quella andata in scena nei due anni precedenti con la pandemia da Covid, con gli effetti che vediamo.

Ciò che deve più allarmare è che questo modo di comunicare la guerra “suscita fra i cittadini un atteggiamento scettico – sottolinea sempre Diamanti – In parte diffidente“, con il 46% degli intervistati che crede che la maggior parte dell’informazione italiana sul conflitto sia “distorta e pilotata” (con un 50% che dice di no). Ciò a fronte di una sorta di “fame di informazione” che traspare da un altro quesito a cui il 75 per cento risponde che non è giusto che le notizie in tempo di guerra siano in qualche modo censurate (mentre c’è un 23 per cento che ritiene sia giusto omettere notizie). Addirittura uno su quattro (il 23%) è convinto che le notizie e le immagini sui crimini delle truppe di Mosca in Ucraina siano una montatura, propaganda (con il 72 per cento che risponde di non essere d’accordo).

Come mai questo scetticismo? Per Diamanti gli intervistati ritengono che “le notizie e le immagini che provengono dal centro della guerra false. Una ‘montatura del governo ucraino’. Raccolta e accolta dai nostri media per interesse politico. E per alimentare gli indici di ascolto e di consumo mediatico“.

Dunque questo modo di raccontare la guerra non raccoglie la fiducia di lettori e spettatori ed è un problema serio per la credibilità della categoria giornalistica, per cui qualche domanda bisognerebbe porsela. Ed anche operare i correttivi necessari a riacquistare l’autorevolezza necessaria per una professione che ha un ruolo fondamentale in una democrazia.