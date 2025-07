Consiglio comunale di San Mauro Forte condanna il massacro a Gaza

Ieri, il Consiglio comunale di San Mauro Forte ha approvato all’unanimità una mozione per sensibilizzare la comunità sulla tragedia umanitaria in corso a Gaza, chiedendo il riconoscimento dello Stato di Palestina e impegnando il governo in un’azione diplomatica, nel solco della grande tradizione di politica estera italiana, per il dialogo euro-arabo e per il raggiungimento della soluzione dei “Due Popoli-Due Stati”. Maggioranza ed opposizione opportunamente unite di fronte alla crisi umanitaria in corso che non consente di girarsi dall’altra parte a fronte del genocidio perpetrato ai danni di una intera popolazione e che ha portato ad oltre sessantamila morti, tra cui migliaia di bambini e civili inermi. Gesti simbolici ma potenti a testimonianza di una umanità che non si arrende all’indifferenza e alla complicità dei governi del cosiddetto mondo civile. A seguire il testo della mozione proposta dal consigliere Giuseppe Santochirico.

MOZIONE COMUNE DI SAN MAURO FORTE

Al Sindaco del Comune di San Mauro Forte

Dott. Nicola Giuseppe Savino

OGGETTO: Richiesta a Giunta Comunale di mettere in campo ogni azione di sensibilizzazione della comunità sulla tragedia umanitaria che sta avvenendo ormai da anni nella Striscia di Gaza, di condannare le violenze inumane messe in atto dal governo Netanyahu in Israele e di favorire una transizione verso il riconoscimento reciproco dei due Stati.

PREMESSO CHE:

a seguito dei barbari attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, che hanno riacuito il conflitto decennale tra Israele e Palestina, è in corso un’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza con una evidente sproporzione nella reazione militare che ha provocato – secondo fonti ONU e internazionali – oltre 60.000 morti civili, tra cui donne e bambini, e la distruzione quasi totale delle infrastrutture sanitarie, scolastiche e abitative del territorio;

diversi organismi internazionali, tra cui Nazioni Unite, Amnesty International e Human Rights Watch, hanno denunciato gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dell’esercito israeliano, tra cui bombardamenti su ospedali, scuole, campi profughi e aree civili densamente popolate;

a Gaza oltre 2 milioni di persone sono sotto assedio da mesi. Secondo l’ONU, il 100% della popolazione si trova in condizioni di insicurezza alimentare. Migliaia di bambini sono a rischio morte per malnutrizione. L’accesso all’acqua potabile è ormai quasi del tutto interrotto, aggravando una situazione umanitaria già catastrofica;

diversi istituzioni e amministrazioni locali hanno preso posizione, chiedendo la fine del massacro, il cessate il fuoco, il riconoscimento dello stato di Palestina, l’interruzione di ogni collaborazione commerciale e istituzionale con il governo Netanyahu;

il Parlamento europeo ha, in più occasioni, invitato gli Stati membri a riconoscere lo Stato di Palestina come parte di una soluzione a due Stati, fondata sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, sul rispetto del diritto internazionale e su confini riconosciuti e sicuri per Israele e Palestina;

VISTO CHE:

L’articolo 11 della Costituzione italiana “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”;

l’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite obbliga gli Stati membri a risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici e a rispettare i diritti umani fondamentali;

l’Italia ha aderito alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, che impone agli Stati contraenti l’obbligo di prevenire e punire atti di genocidio;

il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty), ratificato anche dall’Italia, vieta l’esportazione di armamenti verso Paesi in cui vi sia il rischio concreto che tali materiali possano essere usati per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario;

CONSIDERATO CHE:

Il massacro in corso nella Striscia di Gaza non può più essere derubricato a “conflitto” tra due eserciti, ma configura un attacco sistematico e indiscriminato alla popolazione civile palestinese;

in diversi Comuni italiani sono state approvate mozioni per chiedere un cessate il fuoco immediato, la sospensione dei rapporti istituzionali con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu e il riconoscimento delle gravi violazioni in atto;

l’Italia e le sue articolazioni locali hanno la possibilità – e il dovere morale – di esercitare pressione politica e diplomatica affinché si fermi la carneficina in corso, nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani.

RILEVATO INFINE CHE:

I Comuni, pur non avendo competenze dirette in politica estera, possono e devono esprimere posizioni valoriali in linea con la Costituzione italiana, che ripudia la guerra (art. 11) e promuove i diritti umani e la pace tra i popoli.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MAURO FORTE IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta comunale tutta a:

• a esprimere, a nome del Comune di San Mauro Forte, una ferma condanna per il massacro in corso nella Striscia di Gaza, riconoscendo la natura sistematica e indiscriminata delle operazioni militari israeliane contro la popolazione civile;

• a dichiarare la propria vicinanza e solidarietà alla popolazione palestinese, chiedendo un cessate il fuoco immediato e duraturo e il rispetto del diritto internazionale umanitario;

• a promuovere, a livello locale, iniziative di sensibilizzazione, raccolte umanitarie e collaborazione con ONG e associazioni impegnate nell’assistenza alla popolazione civile di Gaza, soprattutto per contrastare la catastrofe alimentare e idrica in atto

• a chiedere al Governo italiano di:

 adottare una posizione netta e inequivocabile in sede internazionale per il cessate il fuoco immediato, nel solco della grande tradizione della politica estera italiana nel rapporto euro-arabo;

 riconoscere formalmente lo Stato di Palestina secondo la soluzione dei “Due popoli-due Stati” ossia prospettando il reciproco riconoscimento di Israele e Palestina nello spirito degli Accordi di Oslo;

 sostenere l’avvio di indagini e misure internazionali per la verifica di responsabilità sul piano penale internazionale, come richiesto anche dalla Corte dell’Aja.” San Mauro Forte, 30.07.2025