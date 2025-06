Consiglio comunale di Pisticci unanime “riconosce li Stato della Palestina”

Anche in Basilicata le istituzioni democratiche alla vigila della Festa della Repubblica cominciano a dare dimostrazione di esserci e far sentire al propria voce a sostegno della Palestina e contro la strage in corso a Gaza. Da qualche minuto sulla pagina ufficiale dle Comune di Pisticci (Matera) è apparso questo documento dal titolo “𝗜𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲” 𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮, 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮: “𝗱𝘂𝗲 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗱𝘂𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶”.”

“Il Consiglio Comunale -si legge- ha approvato all’unanimità, nella seduta dello scorso 31 maggio, una mozione presentata dai Consiglieri Verri, Miolla e Iannuzziello e sottoscritta da tutti i consiglieri presenti, avente ad oggetto la questione israelo-palestinese.

In particolare la mozione prevede il riconoscimento formale, a nome della Città di Pisticci, della Palestina quale Stato democratico e sovrano, chiamato a convivere in pace e sicurezza accanto allo Stato di Israele. L’obiettivo ultimo è quello dei “due popoli, due stati”, sancito dalla risoluzione ONU n. 181 del 1947.

La mozione, tra l’altro, condanna l’azione del governo Netanyahu, responsabile di politiche militari e di occupazione che hanno provocato la devastazione della Striscia di Gaza e la morte indiscriminata di migliaia di civili innocenti, chiarendo che detta condanna è rivolta al governo e non al popolo israeliano in quanto tale. Si chiede l’immediato cessazione della carneficina, ma anche la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.

Pur nella consapevolezza che il Comuni non hanno competenze di politica internazionale, l’iniziativa, che peraltro si pone nel solco di iniziative identiche intraprese da altri enti locali, ha lo scopo di dare voce al diffuso sconcerto per i tragici eventi di Gaza, rispetto ai quali non è ormai esagerato parlare di genocidio. Una voce che speriamo arrivi sempre più forte al Governo nazionale, affinchè intraprenda inziative concrete nella direzione auspicata dalla mozione.”

