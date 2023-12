Consiglio comunale di Pisticci adotta, all’unanimità, il Regolamento urbanistico

“Una giornata storica“, l’ha definita il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, quella del 27 dicembre in cui il Consiglio comunale all’unanimità ha adottato il Regolamento urbanistico. “Un traguardo -si sottolinea non a caso nel comunicato stampa- raggiunto dopo oltre vent’anni dalla legge regionale del 1999 che ne imponeva l’adozione, e che che aveva già visto impegnate altre cinque vicende amministrative. Una storia lunga e travagliata anche a causa della peculiare situazione ubanistica del Comune di Pisticci, in cui al centro storico si affiancano altri centri abitati, tra cui la popolosa frazione di Marconia.” “Questo strumento fondamentale di gestione dello sviluppo urbano era da lungo atteso dalla popolazione e con la sua adozione si apre una nuova fase in cui questo strumento darà impulso alla crescita del nostro territorio”, ha detto Albano. Sia il sindaco sia l’assessore all’Urbanistica, Antonio De Sensi, hanno ricordato che “l’adozione del Regolamento urbanistico è stata preceduta da un lungo lavoro di interlocuzione e dall’azione della precedente Amministrazione, guidata da Viviana Verri (oggi consigliera comunale), che ha avuto il merito, hanno detto gli amministratori, di aver chiuso la Conferenza di pianificazione (conseguendo sul progetto il parere favorevole con prescrizioni degli Uffici ed Enti coinvolti nel percorso di pianificazione). Si apre ora la fase delle osservazioni della cittadinanza.” Il Consiglio comunale si è anche impegnato, per la prima volta, in un confronto sul Piano strutturale comunale ed ha approvato a maggioranza (un solo contrario) l’atto di indirizzo per la sua formulazione. “Si tratta -si sottolinea- di uno strumento di pianificazione territoriale che definisce le linee guida per lo sviluppo di un territorio con una visione di lungo termine. L’organo consiliare ha approvato e fatti propri una serie di obiettivi di metodo e di merito che dovranno orientare la prossima predisposizione del Piano, fornendo altresì espresso indirizzo per il conferimento del relativo incarico.” “Il Piano strutturale rappresenta un impegno prioritario per l’attuale mandato amministrativo. Con l’approvazione di questi strumenti urbanistici, il Comune di Pisticci si impegna a promuovere lo sviluppo territoriale nel rispetto delle sue caratteristiche peculiari. È una chance per governare il nostro futuro”, ha spiegato Albano, esortando “al dialogo e alla collaborazione su questo tema di interesse generale.” Durante i lavori della stessa seduta consiliare, sono stati approvati ordini del giorno tra cui: “l‘Aggiornamento del Piano di Protezione civile (unanimità); l’istituzione della Consulta giovanile comunale (unanimità); il Regolamento per l’adozione di cani ricoverati nella struttura convenzionata con il Comune (12 sì, due astenuti). È stato inoltre approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto in apertura dei lavori dal consigliere Andrea Badursi, in cui si ribadisce la contrarietà a qualsiasi ipotesi di realizzazione di un deposito di scorie nucleari in Basilicata. Il Consiglio comunale ha avviato i lavori ricordando con un minuto di silenzio l’architetto Nicola Coriglione, responsabile del Servizio Manutenzione, Viabilità, Verde pubblico, Illuminazione pubblica, Impianti Sportivi e Protezione Civile del Settore III – Tecnico/Ambiente, scomparso all’inizio del mese. Il Sindaco Albano ha poi espresso i migliori auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio comunale, Pasquale Sodo, appena eletto consigliere provinciale.” E in chiusura dei lavori “ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento dell’adozione del Piano urbanistico.” All’Assemblea consiliare, riunitasi in prima convocazione nella sala consiliare D’Angella, a Marconia, erano presenti il Sindaco,13 consiglieri comunali (tre gli assenti) e i cinque assessori.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.