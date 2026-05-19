Consiglio comunale di Matera: tra mozioni, ordini del giorno e riconoscimento debiti fuori bilancio

Il Consiglio Comunale di Matera è stato “convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15.30 di venerdì 29 maggio 2026″, come sempre “presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio”. All’ordine del giorno spicca come sempre, al primo punto : 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); a ricordare l’eterna incompiuta. Ovvero l’incapacità di una consiliatura nata con annessa l’anatra zoppa, poi soccorsa da tante volenterose “quaglie” che hanno fatto il salto dall’opposizione al governo, ad eleggere un presidente (e i suoi vice) della massima assise cittadina. Quindi, come sempre questo punto sarà bypassato per passare all’esame di una: “Mozione a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Rubino avente ad oggetto: “Mozione Sicurezza stradale nella città di Matera – Piano straordinario per il ripristino del manto stradale a tutela di motociclisti e ciclisti” – (Prot. n. 0037636/2026 del 22/04/2026). Ci sarà poi una comunicazione all’assemblea di tre deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale di prelievo dal “Fondo di Riserva“ per sopraggiunte esigenze non previste nei relativi capitoli di bilancio. Nello specifico le delibere sono: la n. 84 del 27-03-2026 (Prelievo dal fondo di riserva di € 6.009,82”); la n. 114 del 06-05-2026 ( “Prelievo dal fondo di riserva per € 42.747,84”) e la n. 120 del 08-05-2026 (“Prelievo dal fondo di riserva per € 2.500,00”). Si passerà poi all’esame di quattro ordini del giorno: il primo “a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026)“. Il secondo “a firma dei Consiglieri Rizzi, Bennardi e Santochirico avente ad oggetto: “Adesione alla Campagna Nazionale “Mai Bandiera Bianca” contro la violenza sulle donne” (Prot. n. 0027575/2026 del 25/03/2026).” Il terzo “presentato nel corso del Consiglio Comunale del 02-04-2026, a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Tarasco, avente ad oggetto: “Azioni di tutela del comune di Matera in ordine alla procedura di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e interlocuzione con la Regione Basilicata.” Il quarto “a firma del Consigliere Acito, presentato nel corso del Consiglio Comunale del 20-04-2026, avente ad oggetto: “Richiesta di convocazione di un Consiglio comunale aperto con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e l’Anas. Richiesta di accesso e illustrazione del tracciato progettuale candidato al finanziamento per il raddoppio della SS7 Matera – Ferrandina.” Ai punti successivi (8 e 9) dell’ordine del giorno sono previste: Una non meglio precisata “Integrazione al Documento Unico Di Programmazione 2026-2028″ e una “Variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 per applicazione avanzo accantonato per contenzioso”, probabilmente correlate tra esse. Infine, il consiglio è chiamato al riconoscimento di legittimità di due debiti fuori bilancio, ai sensi dell’ ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.). Ovvero: quello riveniente dalla “Sentenza Tribunale di Matera n. 159/2025 del 19/03/2025” e un altro derivante dall'”Ordinanza Tribunale di Matera n. 1378/2025 del 19/03/2025″. In ambedue i casi non viene resa nota la cifra a cui far fronte. Come sempre, si avverte che verrà “garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.