Consiglieri minoranza: solidarietà all’assistente sociale aggredita, rafforzare la sicurezza e intervenire sul disagio.

“Esprimiamo la nostra più profonda e sentita solidarietà all’assistente sociale del Comune di Matera vittima, nella giornata di ieri, di un’inaccettabile aggressione fisica durante lo svolgimento del proprio lavoro. A lei va la nostra vicinanza umana e l’augurio di una pronta guarigione.” E’ quanto scrivono i Consiglieri Comunali di Minoranza del Comune di Matera (Nunzia Antezza, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Angelo Rubino, Saverio Tarasco, Cifarelli Roberto, Domenico Bennardi, Adriana Violetto, Roberto Suriano, Augusto Toto, Domenique Cerrone, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Vincenzo Santochirico, Marina Rizzi e Domenico Schiavo) in una nota congiunta in cui si legge ancora che “L’episodio denunciato dalla FP CGIL Matera è, purtroppo, il sintomo di una tensione sociale crescente che non può più essere ignorata. Matera sta attraversando una fase di profondo disagio economico e sociale: l’aumento della povertà, la precarietà abitativa e la carenza di prospettive per molte famiglie hanno esasperato gli animi, trasformando gli uffici comunali nell’unico, estremo terminale di una disperazione che spesso sfocia in rabbia.

È inaccettabile che siano proprio gli assistenti sociali – coloro che operano in “trincea” per tentare di ricucire il tessuto sociale – a dover pagare il prezzo di queste tensioni. Chi lavora a contatto con soggetti fragili e in situazioni di forte carica emotiva non può essere lasciato solo a gestire le falle di un sistema che non riesce a fornire risposte tempestive ai bisogni dei cittadini.

Come consiglieri di minoranza, poniamo con forza al Sindaco e all’Amministrazione Comunale il tema della sicurezza e della gestione dell’emergenza sociale.

Riteniamo urgente potenziare la presenza della Polizia Locale e prevedere servizi di vigilanza costanti negli uffici più esposti, come richiesto dai sindacati. Riteniamo inoltre necessario dotare il personale di strumenti di protezione e spazi idonei a prevenire l’escalation di violenza durante i colloqui.

È necessario che l’Amministrazione affronti alla radice le cause del malcontento cittadino, rafforzando i servizi e le risposte economiche per evitare che il disagio si trasformi in conflitto frontale con i lavoratori.

La dignità di chi serve la comunità e la sicurezza dei dipendenti comunali devono essere una priorità assoluta. Non si può attendere che accada l’irreparabile per intervenire.”

Matera, 22 aprile 2026

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