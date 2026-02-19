Consiglieri e assessori di Fratelli d’Italia, mollano Toto e difendono il Sindaco.

Da quell’istintivo: “Sono molto dispiaciuto per quelle dichiarazioni del mio amico Augusto Toto, nonché mio capogruppo del gruppo di Fratelli d’Italia, di cui faccio parte. E chiaramente, si è aperta -non vorrei usare un termine crisi, crisi politica-, però è sicuramente un fatto politico molto rilevante.” proferito in aula da Mario Morelli -ieri sera intervenendo a caldo dopo l’annuncio del collega di partito- e per chiedere poi “l’aggiornamento del Consiglio comunale” in quanto “c’è una questione politica che non ci consente di andare avanti .” Al paludato comunicato stampa di oggi firmato dello stesso Morelli, dall’altro consigliere di FdI Vito Sasso e dai due assessori in quota sempre FdI, Angela Braia e Giuliano Paterino. Una nota da “difesa d’uffico” in cui non solo non si parla di crisi, ma si respinge “con fermezza l’idea che l’azione della maggioranza sia improntata al disinteresse o all’apatia“, ovvero quanto stigmatizzato invece da Toto, e si difende a muso durio l’operato del “Sindaco Ing. Antonio Nicoletti avendone apprezzato correttezza personale, politica ed istituzionale”. Toni che fanno apparire alquanto una formalità l’auspicio di un rientro di Toto e Cerrone sia nel partito che nella maggioranza. Ma tant’è. Ecco a seguire il comunicato stampa degli amministratori di FdI.

Fratelli d’Italia Matera: chiarezza e responsabilità verso i cittadini “Apprendiamo con rammarico la decisione dei consiglieri Augusto Toto e Dominique Cerrone di abbandonare la maggioranza e di lasciare Fratelli d’Italia. Si tratta di una scelta personale e politica che rispettiamo, ma di cui non ne condividiamo le motivazioni e i toni utilizzati. Purtroppo le dinamiche amministrative, soprattutto in una situazione nata come “anatra zoppa” per colpa di una legge elettorale scellerata, richiedono equilibrio, dialogo e senso delle istituzioni. Sicuramente determinante in questa decisione è stata la mancata elezione di Toto a Presidente del Consiglio; elezione certamente meritata come più volte affermato pubblicamente dall’intera maggioranza e dal Sindaco stesso che, dobbiamo dare atto, ha fatto tutto il possibile per garantire la sua elezione. Purtroppo questo non è bastato perchè secondo l’interpretazione del nostro Regolamento, occorrono ben 22 consiglieri per la sua elezione, numero che non può essere raggiunto senza il supporto della minoranza. La Presidenza del Consiglio è un ruolo di garanzia che richiede numeri, condivisione e fiducia trasversale, cosa che nella fattispecie non c’è stata. Non per questo però può essere messo in discussione il lavoro dell’intera maggioranza, motivo per cui respingiamo con fermezza l’idea che l’azione della maggioranza sia improntata al disinteresse o all’apatia. Il lavoro portato avanti in questi mesi testimonia un impegno costante su dossier strategici per Matera, con l’obiettivo di garantire sviluppo, servizi efficienti e attenzione alle fasce più fragili. Fratelli d’Italia continuerà a operare con serietà e determinazione, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini. Il nostro riferimento resta esclusivamente l’interesse della comunità materana, al di sopra di personalismi e tatticismi. Ribadiamo che la politica per noi, è servizio, responsabilità e capacità di assumersi fino in fondo gli impegni presi davanti agli elettori. Continueremo a lavorare per garantire stabilità amministrativa e per portare avanti il programma condiviso con la coalizione, nell’interesse di Matera e dei suoi cittadini ed auspichiamo che i consiglieri Toto e Cerrone rientrino in maggioranza ed in Fratelli d’Italia. Rinnoviamo la fiducia nell’operato del Sindaco Ing. Antonio Nicoletti avendone apprezzato correttezza personale, politica ed istituzionale.” Matera, 19 febbraio 2026 I Consiglieri e gli Assessori Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Comune di Matera: SASSO Vito, MORELLI Mario, BRAIA Angela, PATERINO Giuliano. (NB. Foto copertina generata con l’AI)