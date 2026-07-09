Consiglieri di opposizione: “Bene la rottamazione tributi locali. Ora serve regolamento sulla definizione agevolata”

“Bene l’approvazione della rottamazione dei tributi locali, peraltro sollecitata e chiesta dalle opposizioni. È un primo risultato importante, perché apre anche a Matera una possibilità concreta di sostegno per cittadini, famiglie e imprese in difficoltà. Ora, però, il Comune non si fermi a questo passaggio e vada oltre, adottando un regolamento organico sulla definizione agevolata delle entrate locali”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione, intervenendo con una nota sul tema della definizione agevolata delle entrate locali. “Già nelle scorse settimane — sottolineano — avevamo posto la questione in Commissione Bilancio, chiedendo una valutazione tecnica e amministrativa sull’opportunità di adesione alla misura. L’approvazione della proposta conferma che le opposizioni, quando pongono temi concreti e utili alla città, sono in grado di orientare il dibattito e produrre risultati”. “Ma la rottamazione — proseguono — non può essere considerata il punto di arrivo. La Legge di Stabilità 2026 offre agli enti locali uno spazio più ampio di intervento, consentendo ai Comuni di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per i propri tributi e, nei limiti previsti dalla normativa, anche per alcune entrate patrimoniali. Per questo il Consiglio comunale deve andare oltre la singola misura e lavorare a un regolamento organico, chiaro e stabile, capace di dare al Comune strumenti più efficaci di recupero delle entrate e ai contribuenti modalità sostenibili di regolarizzazione”. Secondo i consiglieri di opposizione, “non si tratta di fare condoni generalizzati né di premiare chi non ha pagato, ma di costruire una disciplina seria, rispettosa degli equilibri di bilancio, rivolta in particolare ai crediti di difficile esigibilità, alle posizioni pregresse non ancora definite e alle situazioni di reale difficoltà economica”. “Il Comune — aggiungono — può e deve definire con precisione quali annualità, quali entrate, quali termini e quali modalità di pagamento possano rientrare nella definizione agevolata, prevedendo procedure semplici, tempi certi e una comunicazione chiara ai cittadini e alle imprese. Solo così questa opportunità potrà diventare uno strumento realmente utile e non restare un annuncio”. “Per questo — concludono i consiglieri comunali di opposizione — diciamo sì alla rottamazione, soprattutto perché frutto anche dell’iniziativa delle opposizioni, ma chiediamo all’amministrazione di non fermarsi. Matera ha bisogno di un regolamento comunale moderno sulla definizione agevolata delle entrate locali: uno strumento che consenta di recuperare risorse, ridurre il contenzioso, sostenere chi è in difficoltà e ricostruire un rapporto più equilibrato e umano tra Comune e cittadini. Ora la maggioranza dimostri di saper trasformare questa proposta in atti concreti e in una scelta amministrativa più ampia e coraggiosa”. Matera, 9 luglio 2026

I Consiglieri dei gruppi consiliari: Matera Democratica, Azione per Matera, Progetto Comune, Basilicata Casa Comune, Movimento 5 Stelle, Socialisti e Piu’ Matera, Materia Futura, Gruppo Misto.