Conservatorio di Musica E.R. DUNI di Matera e la musica da film: eredità di Nino Rota

Il DUNI, punto di riferimento Italiano per le colonne sonore

Con il passaggio al comparto Ministeriale Universitario, i Conservatori di Musica – per effetto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale – vivono il loro tempo in maniera assolutamente allineata con il presente e con una offerta formativa di valore che punta alla formazione dello studente per il suo ingresso nel mondo del lavoro reale.

Una risposta adeguata alla domanda di mercato arriva da Matera.

E’ il caso del Conservatorio di Musica E. R. DUNI che con lungimiranza, in tempi non sospetti e per volontà del suo Direttore prof. Saverio Vizziello, ha attivato corsi di Diploma Accademico del tutto innovativi.

E’ noto a molti che il DUNI fu fondato e diretto dal grande Nino Rota; sommo compositore per il cinema che insieme a pochi altri grandi Maestri ha insegnato al mondo come si compone per il cinema, da F. Fellini a F.F. Coppola, L. Visconti…etc…

Il DUNI ha raccolto questa eredità di Nino Rota, non tradendone la vocazione e fra i Corsi del Conservatorio vediamo comparire proprio “Composizione e Orchestrazione per il Cinema”, sotto il percorso ufficiale di Diploma Accademico di II Livello in “Musica Applicata”.

Una specializzazione che ha già dato frutti molto grandi e unici nel panorama Nazionale. Infatti il Corso è assai frequentato con numeri decisamente elevati per essere un Biennio specialistico sfornando, in soli due anni di percorso accademico, studenti divenuti grandi professionisti che nel frattempo sono entrati nel mondo del lavoro nel Cinema internazionale, componendo e lavorando per film internazionali con cast come John Travolta, Murray Freeman, Dolph Lundgreen e distribuiti da Major Internazionali come LIONSGATE.

Matera è da sempre Set Cinematografico naturale, è la Città del Cinema, e la musica da film insegnata al Duni è la sua naturale prosecuzione, seguendo lo stesso livello e mai fermandosi o trincerandosi dietro la sola teoria assoluta. Si fa cinema.

Una materia, quella della Musica Applicata (leggasi “Musica da Film”), che in Italia è insegnata ufficialmente solo in due Conservatori (l’altro è Rovigo, in Veneto) e possiamo dire che il DUNI di Matera è il Conservatorio punto di riferimento dal centro nord fino all’intero sud iItalia, comprendo una utenza vasta; arrivano studenti da Roma, Napoli, Lecce, Taranto e da ogni parte d’Italia, facendo salire vertiginosamente l’asticella delle richieste di iscrizione.