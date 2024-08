Consegnato il “Premio Mondi Lucani” 2024 a sei conterranei di successo

Si è conclusa la sesta edizione del Premio Mondi Lucani, con la serata che si è tenuta venerdì 9 agosto a Matera negli spazi di Alvino Relais – Mulino Contemporaneo alla presenza dei sei i premiati di quest’anno. “A ricevere il prestigioso premio –si ricorda in una nota conclusiva dell’evento– la Prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, i cui genitori erano di Grassano e San Mauro Forte; l’attore Carlo De Ruggieri, originario di Matera; Gerardo Sannella, architetto dello Studio MYGG, i cui genitori erano originari di Oppido Lucano; l’artista e direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, il cui padre è di Montescaglioso; il materano Alberto Acito, direttore di INNOVIT; la giornalista e conduttrice Rai, Maria Soave, originaria di Potenza.

I premiati, Lucani nel Mondo, si sono raccontati sul palco durante la cerimonia, intervistati dalla giornalista Maria Cristina De Carlo di TRM Network, accettando quel “patto etico” legato all’impegno di mettersi a disposizione della Basilicata per promuovere in sinergia col territorio occasioni di sviluppo e crescita. Infatti, Connessione, Restituzione, Network rappresentano i valori fondanti del Premio. Oramai dal 2019, l’organizzazione persegue importanti risultati tra cui esperienze professionali in aziende in Italia e all’estero per giovani lucani, incontri e seminari in università e scuole, relazioni economico-commerciali tra realtà internazionali e imprese lucane, un importante evento di promozione della Basilicata a New York. Inoltre, tra i recenti risultati è da menzionare la visita della Regione Normandia a Matera per coinvolgere alcune regioni italiane, tra cui la Basilicata, nel programma di eventi per le celebrazioni del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore nel 2027. Tutte occasioni di crescita e sviluppo realizzate grazie a gesti di “Restituzione” dei Premiati Mondi Lucani. In tal senso, non ha fatto mancare la sua presenza anche il Presidente della Regione Normandia, Hervé Morin che, tramite una lettera, ha rinnovato i suoi auguri al Premio, rimarcando come l’anniversario del 2027 sarà «una splendida occasione per rafforzare i legami di amicizia tra le regioni dell’Europa normanna e per favorire l’avvio di nuovi scambi e partenariati culturali, turistici, economici e scientifici». La serata è stata impreziosita anche dalle testimonianze di alcuni studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, che hanno avuto l’opportunità di fare esperienza professionale nello Studio Viguier di Parigi grazie all’architetto Francesco Paolo Zaccaro, premiato nel 2021. In particolare, si tratta di stage ancora in corso che vedono ciclicamente gli studenti Unibas ospitati in questo importante studio di architettura nella capitale francese dal 2022. In occasione della premiazione dell’attore Carlo De Ruggieri, l’artista ha rivolto un omaggio a Mario Trufelli, con l’interpretazione della poesia “Lucania”. Un momento commovente dedicato al giornalista, scrittore e poeta di Tricarico – che tanto ha dato alla terra lucana – scomparso alcuni giorni fa.” «Un evento che riesce a coniugare la prospettiva che serve alla nostra terra», ha dichiarato Pasquale Pepe, Vice Presidente della Regione Basilicata e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti. «Il Premio – ha sottolineato Pepe – crea connessioni tra la Basilicata e chi è fuori, riuscendo a trasferire conoscenze e competenze di talenti lucani che favoriscono quel dialogo utile alla crescita culturale, economica e sociale della regione», ha poi concluso. «Il Premio è solo uno strumento per creare connessioni umane attraverso le quali sviluppiamo progetti insieme ai nostri premiati», ha sottolineato la Presidente di Mondi Lucani, Maria Andriulli. «Un esempio significativo – ha proseguito Andriulli – è stata la testimonianza questa sera degli studenti dell’Unibas ospitati nello studio Viguier di Parigi da un nostro premiato per un tirocinio formativo. Proseguiremo in questa direzione, continuando insieme ai nostri premiati a costruire opportunità per il territorio e, soprattutto, per i giovani», ha terminato la Presidente. “