Consegnati lavori per la messa in sicurezza della strada comunale Oliveto – Monte Croccia

Sono stati consegnati nei giorni scorsi, i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale che collega Oliveto Lucano a monte croccia. Ammonta ad un milione di euro l’importo a base d’asta , e ad aggiudicarserlo al netto del ribasso, la ditta Smeda di Tursi. Ad effettuare la consegna, oltre ai tecnici, il sindaco del comune di Oliveto Lucano Nicola Terranova e la giunta, vicesindaco Franca D’Angelo e l’assessore Luigi Auletta. “ La strada “ ha spiegato il sindaco Nicola Terranova “ riveste un ruolo fondamentale per il Comune di Oliveto Lucano in quanto costituisce un rapido collegamento per il principale attrattore della zona, il parco regionale di Gallipoli Cognato. Appena ci siamo insediati come amministrazione, tra i primi obiettivi quello di effettuare una ricognizione delle cose da fare dandoci una scaletta di priorità, tra queste le condizioni precarie di questa arteria stradale. Arteria che era già interessata da lavori , ma le somme non erano sufficienti , tant’è che dopo il nostro sopraluogo lungo tutta la strada, ci siamo resi conto che era necessario un ulteriore intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dei versanti interessati, abbiamo rilevato una serie di difetti della pavimentazione, uno stato di pericolosità di zanelle, tombini e cunette e una manutenzione generale obsoleta, e ci siamo attivati per una nuova progettazione e nel reperire i fondi necessari per metterla in sicurezza. L’infrastruttura viaria riveste un’importanza strategica per il Comune di Oliveto Lucano, in quanto di rapido collegamento con il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e conseguentemente con l’innesto della strada provinciale che porta alla S.S.407 Basentana. Solamente una buona viabilità ci permette di uscire dall’isolamento. Con l’approssimarsi della stagione estiva, auspichiamo di poter mettere nelle condizioni di poter fa raggiungere in maniera agevole Monte croccia ai tanti appassionati delle lunghe passeggiate nel bosco e a quanti amano trascorre una giornata nello spazio aria pic nic. Ci sono altre idee e programmi futuri per Monte Croccia e il nostro comune per un rilancio turistico, in parte già iniziato con il percorso della Camminata del Basento”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.