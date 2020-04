Sono stati consegnati all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo di Potenza” i due ventilatori polmonari presso-volumetrici donati dall’Associazione Fidas Basilicata, per un valore complessivo di € 20.740,00 + IVA da destinare alle UU.OO. impegnate a fronteggiare l’emergenza dovuta alla pandemia del COVID-19. Con delibera n.412 del 10/04/2020 il Direttore Generale, Massimo Barresi e il dirigente, Nicola Di Chiara hanno accolto la donazione. Un dono d’amore possibile grazie alla generosità dell’Associazione che è da sempre protagonista nel mondo del volontariato lucano con tutte le sedi presenti in oltre 30 comuni della Basilicata e un numero importante di volontari che quotidianamente sono impegnati nella raccolta di sangue ed emoderivati. “Un gesto dovuto”, ha spiegato il Presidente di Fidas Basilicata Pancrazio Toscano, “e soprattutto un gesto sentito e accolto con entusiasmo non solo dai dirigenti, ma anche da tutti i donatori. Siamo da sempre in prima linea per la tutela della salute e ci siamo resi protagonisti anche in questo momento di emergenza. Continua, infatti, senza sosta la raccolta di sangue ed emoderivati nei Pdr , con l’autoemoteca, nei centri trasfusionali, con un forte impegno da parte dei volontari e del nostro personale sanitario, e abbiamo registrato addirittura un incremento nelle donazioni nel mese di Marzo. La donazione dei due ventilatori polmonari è solo la conferma del nostro sostegno al sistema sanitario regionale. Continueremo il nostro impegno attivo su tutto il territorio soprattutto volto alla tutela della salute dei donatori e dei riceventi. Proprio in questi giorni abbiamo ottenuto, inoltre, anche il certificato di qualificazione per il conferimento del plasma con la conclusione dell’audit con CSL Plasma che ci ha conferito il massimo riconoscimento per i prossimi due anni. Soddisfatto del lavoro di tutta la mia squadra di dirigenti e volontari. Auspichiamo una rapida soluzione dell’emergenza sanitaria ormai globale”.