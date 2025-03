Consegna referti ? Meglio in reparto evitando lo stress alle casse

Ed è quanto ha verificato sul campo il signor Franco che ha ”perso” – sono sue parole- gran parte delle mattinata alle casse dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, per ritirare i risultati degli esami di densitometria che sua moglie aveva effettuato nei giorni corsi. In reparto, ci ha racconto il marito, ci avevano detto di ritirare il risultato degli esami nella giornata di lunedì 10. Giornata di inizio settimana e con file prevedibili alle casse…” Ho atteso un paio d’ore- dice Franco- e preciso che avrei solo dovuto ritirare gli esami- ma quando è giunto il mio turno ho constatato che quanto richiesto non c’era. E allora sono dovuto scendere in reparto dove, dopo un po’, hanno trovato gli esami che mi sono stato consegnato. Ho perso del tempo e constatato sul campo che sarebbe stato senz’altro più semplice ritirare gli esami in reparto. Non avrei perso una mattinata e non avrei accumulato tanto stress. E’ possibile che si debbano complicare cose semplici con procedure obbligate, pensate a tavolino da parte di quanti- evidentemente- non vogliono capire che i cittadini vanno rispettati, evitando di far perdere loro tempo? Già ne perdiamo con le lista di attesa. Se aggiungiamo anche la burocrazia…Possibile che nessuno tra i vertici aziendali e della gestione regionale centralizzata si ripieghi per rendere meno stressante disagi che non ho provato solo io?” E il signor Franco non si è fermato lì. Ha posto le rimostranze in reparto e poi si è recato nella sede della Asm in via Montescaglioso. Avrebbe voluto parlare con il Direttore generale, ma era assente. Ha pregato il personale di segreteria di riferire del disagio.” Per oggi basta – dice Franco- spero cambi qualcosa e prevalga il buon senso. Ci rivolgiamo al nostro Ospedale per avere risposte e prestazioni in tempi contenuti. Ma la realtà, purtroppo, è quella che ho verificato di persona. Servono fatti. Meno convegni, meno comunicati e più senso pratico e buon senso”. Giriamo la segnalazione alla Asm: ritiro referti in reparto, magari a orari stabiliti, ma si evitino code alle casse. Del resto non c’è alcun ticket da pagare…